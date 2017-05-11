В Смоленскэнерго завершились соревнования профессионального мастерства-2017

На учебно-тренировочном полигоне «Лубня» в апреле 2017 года прошел финальный этап соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго".Мероприятие направлено на повышение профессионализма сотрудников филиала, проверку их знаний, умений и навыков, грамотного и безопасного проведения работ на энергообъектах. Соревнования проводятся ежегодно с целью повышения качества и безопасности работ при ремонте и обслуживании оборудования, обмена передовым опытом при проведении работ, совершенствования уровня профессиональной подготовки персонала.



Предварительно состоялись отборочные этапы среди бригад южной, западной, центральной, восточной зоны, а также среди бригад Смоленского городского района электрических сетей (РЭС). В финальных соревнованиях приняли участие четыре лучшие команды районов электрических сетей филиала из Темкинского, Починковского, Холм-Жирковского районов и г. Смоленска. Судейскую комиссию возглавил первый заместитель директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Николай Киреенко.



Каждой бригаде предстояло преодолеть шесть этапов, за которыми были закреплены судьи. На первом этапе с помощью программного комплекса прошла проверка теоретических знаний: всем членам бригады необходимо было ответить индивидуально на предлагаемые программным комплексом вопросы. На втором этапе бригады демонстрировали умение освобождать пострадавшего от действия электрического тока на комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ, а также оказывать пострадавшему первую помощь (с использованием манекена-тренажера «Гоша»). В ходе третьего этапа команды должны были произвести первичное подключение жилого дома от действующей воздушной линии 0,4 кВ с применением гидроподъемника. На четвертом этапе состязаний оценивалась правильность выполнения технического обслуживания разъединителя 10 кВ с использованием гидроподъемника. Еще одним этапом соревнования стала замена дефектного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ. И, наконец, последний этап – тушение пожара на КТП-10/0,4 кВ.



Упорная борьба между командами Смоленскэнерго выявила лучших. Победителем в соревнованиях стала бригада Починковского района электрических сетей в составе мастера Сергея Сергеева, электромонтеров Дмитрия Комарова и Андрея Гращенкова. Именно они летом этого года отправятся представлять Смоленскую область на финальных соревнованиях профессионального мастерства ПАО «МРСК Центра» в город Воронеж.



Второе место заняла бригада Смоленского городского РЭС: мастер Александр Малыгин, электромонтеры – Александр Бабушанов и Михаил Макаров. Бронзовыми победителями стали представители Темкинского РЭС – мастер Михаил Хохолев, электромонтеры – Сергей Бардышев и Кирилл Кулешов.



По результатам анкетирования судейской комиссии по большинству голосов определились лучшие по профессии. Ими стали мастер Темкинского РЭС Михаил Хохолев и электромонтер Виктор Желявичюс из Холм-Жирковского РЭС. Также были предусмотрены и дополнительные номинации, по итогам которых было определено, что в команде Темкинского РЭС работает самый молодой участник Кирилл Кулешов (29 лет) и самый опытный участник Сергей Бардышев (стаж работы в Смоленскэнерго - 16 лет).



По мнению руководителей, в ходе подобных мероприятий бригады получают уникальную возможность обменяться опытом. В ходе подготовки к соревнованиям, участники еще раз повторяют правила безопасности, приобретают навыки выполнения отдельных видов работ, чтобы в условиях реальной жизни они могли уверенно и безопасно выполнять ремонты оборудования.