В филиале "Удмуртэнерго" стартовал проект "Мобильный сотрудник"

Фоторепортаж RusCable.Ru
15 мая 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО
Новый перспективный проект «Мобильный сотрудник» проходит опытную эксплуатацию в трех районах электрических сетей филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Одна из основных задач проекта - снижение рисков травматизма персонала и повышение уровня безопасности сотрудников, работающих на электроустановках.
Суть проекта в контролировании передвижения оперативного и ремонтного персонала. Работнику или бригаде электромонтеров выдается терминал с GPS-навигацией. С помощью этого терминала диспетчер в режиме реального времени отслеживает передвижение оперативников.
- Первоначально для контроля действий оперативного персонала мы использовали диктофоны, затем перешли на видеорегистраторы. Однако все эти варианты не в полной мере удовлетворяют условиям эксплуатации, - рассказывает заместитель главного инженера – начальник Центра управления сетями филиала «Удмуртэнерго» и куратор проекта Юрий Глебов. – Контроль за действиями сотрудников и их безопасность связаны теснее, чем это может показаться. Все перемещения и манипуляции энергетиков регламентируются строгими нормативами, которые призваны исключить многочисленные факторы риска.
Помимо контроля действий персонала, проект «Мобильный сотрудник» будет использоваться для съема показаний узлов учета на подстанциях с помощью установленной на терминале программы «Мобильный энергоучет». Сейчас показания снимает специалист, а затем их вручную вносят в базу. Считывание данных приборов учета терминалами исключит возможность ошибок и ускорит процесс.
Пока опытная эксплуатация «Мобильного сотрудника» проходит в трех районах Удмуртии: Кезском, Шарканском и Кизнерском. В каждом из них работают по две бригады, оснащенные терминалами.
К испытаниям энергетики приступили в конце марта, а уже в середине июня в Удмуртэнерго ждут первых результатов. Следующим шагом внедрения программы «Мобильный сотрудник» станет привязка к местности объектов распределительной сети напряжением 6–10 кВ, что позволит еще точнее определять маршрут и местоположение сотрудников.