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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В филиале "Удмуртэнерго" стартовал проект "Мобильный сотрудник"

В филиале Удмуртэнерго стартовал проект Мобильный сотрудник

15 мая 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО

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Новый перспективный проект «Мобильный сотрудник» проходит опытную эксплуатацию в трех районах электрических сетей филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Одна из основных задач проекта - снижение рисков травматизма персонала и повышение уровня безопасности сотрудников, работающих на электроустановках.

Суть проекта в контролировании передвижения оперативного и ремонтного персонала. Работнику или бригаде электромонтеров выдается терминал с GPS-навигацией. С помощью этого терминала диспетчер в режиме реального времени отслеживает передвижение оперативников.

- Первоначально для контроля действий оперативного персонала мы использовали диктофоны, затем перешли на видеорегистраторы. Однако все эти варианты не в полной мере удовлетворяют условиям эксплуатации, - рассказывает заместитель главного инженера – начальник Центра управления сетями филиала «Удмуртэнерго» и куратор проекта Юрий Глебов. – Контроль за действиями сотрудников и их безопасность связаны теснее, чем это может показаться. Все перемещения и манипуляции энергетиков регламентируются строгими нормативами, которые призваны исключить многочисленные факторы риска.

Помимо контроля действий персонала, проект «Мобильный сотрудник» будет использоваться для съема показаний узлов учета на подстанциях с помощью установленной на терминале программы «Мобильный энергоучет». Сейчас показания снимает специалист, а затем их вручную вносят в базу. Считывание данных приборов учета терминалами исключит возможность ошибок и ускорит процесс.

Пока опытная эксплуатация «Мобильного сотрудника» проходит в трех районах Удмуртии: Кезском, Шарканском и Кизнерском. В каждом из них работают по две бригады, оснащенные терминалами.
К испытаниям энергетики приступили в конце марта, а уже в середине июня в Удмуртэнерго ждут первых результатов. Следующим шагом внедрения программы «Мобильный сотрудник» станет привязка к местности объектов распределительной сети напряжением 6–10 кВ, что позволит еще точнее определять маршрут и местоположение сотрудников.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго"

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