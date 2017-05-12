Заволжские энергетики ПАО "МРСК Волги" встретили 50-летний юбилей производственного отделения

В Заволжском производственном отделении (ПО) филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Заволжских сетей.



Коллектив предприятия поздравил со знаменательной детой Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» В.А. Рябикин: «Заволжское производственное отделение пятьдесят лет обеспечивает надежное и качественное электроснабжение пяти районов Саратовской области, неся свет людям и предприятиям степного края. Работая в сложных географических и климатических условиях, предприятие динамично развивается. Особая заслуга в успехах производственного отделения принадлежит ветеранам. Это они оставили после себя ту основу электрохозяйства, которая позволяет в наши дни обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей. В день рождения Заволжского производственного отделения желаю всему коллективу дальнейших успехов, стабильности и процветания!»



Предприятие «Заволжские электрические сети» было создано в 1967 году приказом № 45 Районного управления «Саратовэнерго». Жизнь предприятия началась с образования четырёх РЭС (районов электрических сетей): Ершовского, Дергачевского, Озинского и Новоузенского, обслуживающих пять районов Заволжья. Впоследствии, в 1976 году, в состав Заволжских сетей вошел Александрово-Гайский РЭС. В первые годы работы в штате предприятия было всего 110 человек, обслуживающих 8 подстанций (ПС) 35 кВ и выше мощностью 52,8 МВА и 8 воздушных линий электропередачи (ВЛ) 35-110 кВ протяженностью 478 км.



Энергетики вели напряженную работу по строительству новых подстанций и линий электропередачи, необходимых для развития саратовского Заволжья. Только за первое десятилетие существования Заволжских сетей в строй было введено более 1000 км высоковольтных ЛЭП, и развитие электросетевого комплекса непрерывно продолжается.



Сегодня Заволжское ПО – это сплоченный коллектив профессионалов, насчитывающий более 600 человек. На балансе производственного отделения – 37 ПС 110 кВ с трансформаторной мощностью 409,4 МВА, 30 ПС 35 кВ с трансформаторной мощностью 117,4 МВА, 1185 трансформаторных подстанций с трансформаторной мощностью 208,02 МВА, 1295 км ВЛ 110 кВ, 661 км ВЛ 35 кВ, более 6000 км ВЛ 0,4-10 кВ.



Труд заволжских энергетиков оценен по заслугам. В день юбилейных торжеств звания «Почетный энергетик РФ» был удостоен директор Заволжского производственного отделения А.И. Беляев, звания «Ветеран электросетевого комплекса» - главный инженер Заволжского производственного отделения А.И. Ильин и мастер группы релейной защиты и автоматики Озинского района электрических сетей В.М. Богданов. Еще 27 работников Заволжского ПО были награждены почетными грамотами и благодарностями.