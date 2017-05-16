"Ленэнерго" в четыре раза увеличило мощность подстанции в Тосненском районе

"Связь-2017": говорят кабельщики
16 мая 2017, 17:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») завершило реконструкцию подстанции (ПС) 110/10 кВ №211 «Федоровская» в Тосненском районе Ленинградской области. Модернизация энергоисточника обеспечила мощность для подключения 470 новых потребителей, а также дополнительную надежность электроснабжения жителей района, в частности Федоровского сельского поселения.
«Ленэнерго» смонтировало два новых трансформатора, увеличив общую мощность подстанции в 4 раза – с 12,6 МВА до 50 МВА и установило новое распределительное устройство 10 кВ. Также энергоисточник оснащен современными системами автоматики, телемеханики и коммерческого учета электроэнергии. Это позволяет управлять ПС «Федоровская» удаленно из Центра управления сетями «Ленэнерго» и существенно сокращает время на восстановление электроснабжения в случае нештатной ситуации.
Модернизация подстанции №211 «Федоровская» позволила подключить к электрическим сетям 470 заявителей общей мощностью 22,7 МВт, среди них – новая Федоровская средняя общеобразовательная школа, частные жилые дома, объекты малого и среднего бизнеса, система уличного освещения. Кроме этого, реконструкция энергоисточника обеспечила дополнительную надежность электроснабжения потребителей Федоровского сельского поселения.