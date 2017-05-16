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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак осмотрел основные объекты строительства завода "Ямал СПГ" и порта Сабетта

Александр Новак осмотрел основные объекты строительства завода Ямал СПГ и порта Сабетта

17 мая 2017, 09:19
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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По окончании визита в Китай Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак совершил рабочую поездку в Ямало-Ненецкий автономный округ, где осмотрел основные объекты строительства завода «Ямал СПГ» и порта Сабетта.

Проект «Ямал СПГ» на базе Южно-Тамбейского месторождения предполагает строительство трех линий по сжижению газа по 5,5 млн тонн СПГ в год каждая. Запуск первой очереди планируется уже в текущем году.

В рамках «Ямал СПГ» также реализуется проект многофункционального порта Сабетта, куда 29 марта прибыл первый в мире танкер-газовоз ледового класса Arc7 «Christophe de Margerie», заправленный тестовым объемом сжиженного природного газа. «Christophe de Margerie» является первым из 15 танкеров-газовозов для проекта «Ямал СПГ». Морское судно способно работать при температурах до минус 52 градусов, проходить через льды толщиной до 2,1 метра. Вместимость танкера составляет 172,6 тыс. кубометров СПГ.

Компания: Министерство энергетики РФ
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