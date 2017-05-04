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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 900 хищений электроэнергии выявили сотрудники астраханского филиала МРСК Юга за 4 месяца 2017 года

За 4 месяца 2017 года специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») выявили 935 фактов хищения электроэнергии.

Объем безучетного потребления составил 24 млн кВт/ч, бездоговорного потребления - 2 млн кВт/ч. Общий объем неучтенного потребления превысил 26 млн кВт/ч, что сопоставимо с ежемесячным энергопотреблением района с численностью населения около 120 тысяч человек.

По всем выявленным фактам безучетного и бездоговорного потребления составлены акты, на основании которых, в соответствии с законом, виновные возместят убытки энергокомпании и заплатят штраф.

В результате, стремление сэкономить незаконным путем для нарушителей оборачивается гораздо большими тратами: суммы возмещения многократно превышают оплату по показаниям приборов учета. При обнаружении безучетного потребления возмещение ущерба начисляется исходя из суммарной мощности всех приборов в доме, умноженной на их круглосуточную работу на протяжении 6 месяцев.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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