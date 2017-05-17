Энергетики Северной Осетии намерены не допустить сбоев в работе в грозовой период

"Связь-2017": говорят кабельщики
17 мая 2017, 09:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО
Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») завершили подготовительную работу к грозовому сезону. Реализованы мероприятия, призванные обеспечить надежную и бесперебойную работу электрических сетей в дождливый период, который приходится на конец мая – июнь.
Для того чтобы не допустить перебоев в электроснабжении, энергетики провели обходы воздушных линий электропередачи 35-110 кВ и распределительных устройств подстанций 35-110 кВ, инженерные осмотры всех подстанций, складов, маслохозяйства. Особое внимание уделено соответствию грозозащиты требованиям нормативных документов: состоянию отдельно стоящих и портальных молниеотводов и их заземлению в соответствии с проектом. Проверены заземляющие устройства электрооборудования подстанций, чистота масломерных стекол, состояние изоляции и территорий, где недопустимо наличие сухой растительности.
Энергетиками осмотрены вентильные разрядники и ограничители перенапряжения, проведены испытания и визуальная проверка фарфоровых покрышек на предмет отсутствия трещин, фланцев опорной изоляции, шлейфов. Выявленные дефекты и нарушения устранены.
В настоящее время в филиале проводятся контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом. Специалисты энергокомпании восстановили грозозащитный трос общей протяженностью 2,5 километра, демонтированный из-за повреждений во время прохождения осенне-зимнего периода 2016/2017 годов. Произведена чистка изоляции на подстанциях «Северо-Восточная», «Электроцинк», «Победит», расположенных в промышленной зоне Владикавказа. Энергетики заменили 708 изоляторов на линиях электропередачи 0,4-110 кВ, от древесно-кустарниковой растительности расчистили более 27 га трасс ЛЭП, отремонтировали 218 км распределительных сетей.
В соответствии с регламентом подготовительных мероприятий оперативным и оперативно-ремонтным персоналом в подразделениях филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» налажена работа по определению мест повреждения по показаниям приборов, автоматических регистраторов аварийных событий и действиям в условиях грозы.
Подготовка к грозовому сезону - один из важных этапов в работе энергетиков. Своевременное выполнение мероприятий как организационного, так и технического характера будет способствовать поддержке электрооборудования в рабочем состоянии в грозовой период, позволит избежать отключений, обеспечив надежное электроснабжение потребителей республики.