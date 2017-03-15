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Отраслевые новости: Россия

ФРП профинансировал 150 промышленных предприятий

ФРП профинансировал 150 промышленных предприятий

17 мая 2017, 09:36
Рубрика: Россия
Метки: ФРП

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Юбилейный – 150 проект – представила фармацевтическая компания «Гротекс», планирующая с помощью займа Фонда возвести в Санкт-Петербурге третью очередь завода для увеличения объемов импортозамещающего производства лекарств.

Всего за два года работы ФРП профинансировал проекты российских промышленников на общую сумму займов 38,8 млрд рублей, из них 12,9 млрд рублей пришлось на отрасль машиностроения, 6,7 млрд рублей – на медбиофарму, 4 млрд рублей – на металлургию и металлообработку, 3,8 млрд рублей – на электрическое оборудование, 2,8 млрд рублей – на химию и по 2,6 млрд рублей – на отрасли электроники и легкой промышленности. Остальные заемные средства были направлены на проекты в сферах лесной промышленности, стройматериалов и производства новых материалов.

Горизонт реализации профинансированных Фондом проектов – 2022 год, к этому времени в рамках заемщики ФРП планируют создать более 14 тыс. рабочих мест и привлечь в реальный сектор экономики инвестиций на 86,2 млрд рублей. Объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней превысит 78 млрд рублей, а суммарный объем выручки от реализации проектов – 923 млрд рублей.

Компания: ФРП
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