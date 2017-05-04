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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Чувашэнерго" получил международный сертификат качества продукции, признанный в 55 странах

Филиал Чувашэнерго получил международный сертификат качества продукции, признанный в 55 странах

17 мая 2017, 10:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Чувашэнерго» успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования» и его российского аналога ГОСТ ISO 9001:2011. Документ получен от международной ассоциации по сертификации «Русский регистр», которая является членом международной ассоциации IQNet. В эту организацию входят 55 стран мира.

Оценка системы менеджмента проводилась в два этапа. На первом этапе прошла предварительная проверка и анализ документированной информации, действующей в филиале системы менеджмента качества. На втором этапе специалисты оценили функционирование и результативность системы менеджмента качества в области основных направлений деятельности филиала «Чувашэнерго»: оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-технологическому управлению, технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям. По результатам проверки не было выявлено никаких несоответствий.

Сертификат ISO подтверждает эффективность системы управления, действующей в филиале «Чувашэнерго», а также свидетельствует о том, что в компании четко распределены основные процессы и функции, ответственность и полномочия за их выполнение, разработаны внутренние регламенты, положения и инструкции, действуют отработанные системы планирования, бизнес-процессы ориентированы на максимальное удовлетворение требований потребителей, а качество контролируется на всех этапах оказания услуг.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
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