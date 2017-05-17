Интинская ТЭЦ второй месяц работает полностью на воркутинском угле

Постепенное замещение продукции, поставляемой компанией «Интауголь», началось еще в декабре, когда на интинской шахте возникли проблемы с добычей угля, Начиная с апреля, теплоэлектроцентраль Инты была вынуждена полностью перейти на продукцию АО «Воркутауголь».



Интинская ТЭЦ Коми филиала «Т Плюс» продолжает отопительный сезон на топливе, поступающем из Воркуты. Постепенное замещение продукции, поставляемой компанией «Интауголь», началось еще в декабре, когда на интинской шахте возникли проблемы с добычей угля в необходимом объеме. Начиная с апреля, теплоэлектроцентраль Инты была вынуждена полностью перейти на продукцию АО «Воркутауголь».



В силу проектных особенностей ИТЭЦ не имеет угольного склада. Это означает, что станция работает «с колес»: поставляемый уголь сразу идет на растопку котлов и малейшие перебои с его доставкой чреваты остановом оборудования. Однако четкая логистика позволяет избегать данных проблем. Сейчас в среднем за сутки на нужды станции уходит до 5 вагонов топлива (290-300 тонн). Зимой, в период температурных максимумов, ИТЭЦ ежедневно использовала до 12 вагонов.



Переход на воркутинский уголь потребовал не только четкой организации логистической схемы. Пришлось усиливать разгрузочные бригады и оперативный персонал котельного цеха. За время пути уголь в вагонах уплотняется, его выгрузка сопряжена с дополнительными трудо- и временными затратами. Кроме того, мелкие угольные фракции (воркутинский уголь является для ИТЭЦ непроектным) зависают в бункерах, что создает дополнительные сложности в работе персонала и оборудования.



Несмотря на это, Интинская ТЭЦ продолжает бесперебойно обеспечивать потребителей тепловой энергией, не допуская нарушений в работе основного оборудования.



В таком режиме станции придется действовать как минимум до сентября – ранее наладить ритмичную поставку интинского угля, по имеющейся информации, не представляется возможным.



Тем не менее, Интинская ТЭЦ, с 2013 года работающая практически в круглогодичном режиме, намерена и этим летом провести гидравлические испытания и основные ремонты без длительного прекращения подачи горячей воды потребителям. Станция остановится лишь на 8 суток – чтобы провести очистку береговой насосной станции и ряд других важных регламентных работ, которые можно выполнить только при полном останове. Если погода не внесет свои коррективы, то плановый останов состоится 3-10 июля.