На портале RusCable.Ru опубликованы интервью с выставки "СВЯЗЬ-2017"

Экспозиция выставки «Связь-2017» Стенд компании EnerSys Стенд «Москабель-Фуджикура» Стенд «Холдинг Кабельный Альянс»

28 апреля 2017 года в московском «Экспоцентре» завершила свою работу международная выставка «Связь-2017». 29-я по счету, выставка в очередной раз собрала на своей площадке ведущих производителей и потребителей в индустрии связи, телекоммуникаций и информационных технологий. Крупнейший отраслевой смотр инноваций и достижений в России и СНГ, позволил посетителям ознакомится с передовыми разработками в области решений для фиксированной, сотовой, спутниковой и волоконно-оптической связи, сетей передачи данных, телекоммуникационного, серверного и сетевого оборудования, систем телевещания для кабельного и спутникового ТВ, программного обеспечения, центров обработки данных, Интернет-технологий, информационной безопасности.

В течение выставки, команда RusCable.Ru активно общалась с ее участниками – представителями кабельных предприятий и экспертами рынка. Специально для читателей портала они поделились мнениями о выставке, выделили положительные и отрицательные моменты, а также подробно рассказали о том, какие приоритетные направления осваивают их компании.

«Выставка традиционно стала площадкой для взаимодействия специалистов самых различных отраслей: от преподавателей и студентов технических вузов до руководителей профильных министерств и ведомств. Опыт, получаемый на выставке в процессе нон-стоп взаимодействия, бесценен. Он показывает направление дальнейшего развития, дает повод порадоваться благодарным клиентам, заставляет задуматься о нововведениях и новых технологиях, необходимых для заказчиков в современном обществе», – рассказал Юрий Бадьин, коммерческий директор ООО «Сарансккабель-Оптика».



«Для нас выставка «Связь-2017» — это возможность пообщаться вживую с нашими партнерами, клиентами и поставщиками, завести новые знакомства и укрепить существующие связи. Ведь интернет не может заменить человеческое общение! Кроме того, выход на главное отраслевое шоу страны имеет для нас большое значение еще и потому, что работа выставочного стенда — это своеобразная модель работы завода вообще: нам кажется, что посетители это чувствуют, и мы находим еще больше взаимопонимания для дальнейшей совместной работы», – поделилась своим мнением Ксения Смильгевич, заместитель генерального директора завода Инкаб.



Генеральный директор «Москабель-Фуджикура», Сергей Гладких поделился более сдержанным мнением: «Выставка «Связь» – это основная демонстрационная площадка телекоммуникационной отрасли. Мы традиционно участвуем в выставке «Связь», но в этом году ощущается снижение интереса к данному мероприятию со стороны наших потенциальных клиентов и сокращение потока посетителей. Тем не менее, такие мероприятия необходимы, так как дают возможность ознакомиться с полным ассортиментом компаний, узнать о новой продукции, перспективных направлениях, получить консультацию технических специалистов».

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Общее количество компаний, участвовавших в выставке превысило 320. Подводя итоги, организаторы выставки отметили возросшее количество российских предприятий, принявших участие в «Связи-2017». Достижения отечественных производителей продемонстрировали 177 участников, в числе которых – ОАО «Газпром Космические Системы», НПФ «Микран», «Натекс», ОАО «Супертел», ООО «Технологии Радиосвязи», ГК «Штиль». Кабельную промышленность на выставке представили компании «Холдинг Кабельный Альянс», Завод «Москабель-Фуджикура», завод «Инкаб», ООО СУПР, ЗАО «Трансвок», «Сарансккабельоптика» и многие другие.

Уже во второй раз выставка «Связь» работала в объединении с другими масштабными мероприятиями, прошедшими под эгидой Российской недели высоких технологий. Поддержку выставке оказали Министерство промышленности и торговли и Федеральное агентство связи (Россвязь) и Ассоциация электронных коммуникаций, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Портал RusCable.Ru традиционно выступил отраслевым информационным партнером выставки, освещая основные события, торжественное открытие и мероприятия деловой программы. Общее количество событий в деловой программе превысило два десятка. На обсуждение были вынесены многочисленные вопросы развития всех аспектов индустрии связи, общие тенденции, стратегические инициативы и программы перехода к инновационным цифровым моделям и процессам в экономике, а также возможности, которые предоставляют для реализации такого рода инициатив современные информационно-коммуникационные технологии, продукты и решения. Репортажи с выставки «Связь-2017» доступны на портале RusCable.Ru в специальном «Сюжете». Также вниманию наших читателей доступен объемный фотоотчет в разделе .