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Не распространяющие горение тонкостенные термоусаживаемые трубки теперь поставляет компания Sager Electronics

Не распространяющие горение тонкостенные термоусаживаемые трубки теперь поставляет компания Sager Electronics

17 мая 2017, 09:00
Рубрика: В мире
Метки: Sager Electronics

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Компания Sager Electronics объявила о том, что она поставляет тонкостенные не распространяющие горение термоусаживаемые трубки производства компании Raychem (SWFR), которые повышают безопасность и могут использоваться в местах ограниченного пространства, где запрещено применение галогенизированных материалов из-за выделяемых ими токсичных или кислотных газов при горении.

Термоусаживаемые трубки обеспечивают электрическую изоляцию и механическую защиту от истирания для компонентов, соединений и концевых устройств. Трубки компании Raychem классифицированы на соответствие требованиям испытания на воспламеняемость UL VW-1, предусмотренного стандартом UL 224.

Выпускаются трубки двух модификаций: тонкостенные и особо тонкостенные, с коэффициентом усадки 2:1, рассчитанные на использование в температурном диапазоне от минус 300 С до 1250 С. Тонкостенные трубки выпускаются 17 размеров диаметром от 1,0 мм до 30 мм, а особо тонкостенные трубки 13 размеров диаметром от 0,8 мм до 25 мм. Эти продукты не содержат галогенов и могут использоваться в шкафах управления, грузоподъёмниках, транспортных средствах повышенной проходимости, периферийных компьютерах, холодильных установках и общественном транспорте.  

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