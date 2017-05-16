Не распространяющие горение тонкостенные термоусаживаемые трубки теперь поставляет компания Sager Electronics

Компания Sager Electronics объявила о том, что она поставляет тонкостенные не распространяющие горение термоусаживаемые трубки производства компании Raychem (SWFR), которые повышают безопасность и могут использоваться в местах ограниченного пространства, где запрещено применение галогенизированных материалов из-за выделяемых ими токсичных или кислотных газов при горении.

Термоусаживаемые трубки обеспечивают электрическую изоляцию и механическую защиту от истирания для компонентов, соединений и концевых устройств. Трубки компании Raychem классифицированы на соответствие требованиям испытания на воспламеняемость UL VW-1, предусмотренного стандартом UL 224.

Выпускаются трубки двух модификаций: тонкостенные и особо тонкостенные, с коэффициентом усадки 2:1, рассчитанные на использование в температурном диапазоне от минус 300 С до 1250 С. Тонкостенные трубки выпускаются 17 размеров диаметром от 1,0 мм до 30 мм, а особо тонкостенные трубки 13 размеров диаметром от 0,8 мм до 25 мм. Эти продукты не содержат галогенов и могут использоваться в шкафах управления, грузоподъёмниках, транспортных средствах повышенной проходимости, периферийных компьютерах, холодильных установках и общественном транспорте.