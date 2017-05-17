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Отраслевые новости: Россия

Особую экономическую зону "Зеленоград" расширят

Особую экономическую зону Зеленоград расширят

17 мая 2017, 11:14
Рубрика: Россия
Метки: ПРОИЗВОДСТВО, ОЭЗ

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Особая экономическая зона "Зеленоград" будет расширена, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщив, что подписал соответствующее постановление правительства.

"Несколько лет назад была создана экономическая зона в Зеленограде технико-внедренческого типа. Теперь мы собираемся ее расширить, соответствующий документ подписан", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, передает Интерфакс.

Вице-премьер Дмитрий Козак напомнил, что на сегодняшний день в ОЭЗ "Зеленоград" работает 38 резидентов, создано 3000 рабочих мест.

"Новые территории, на которые увеличивается эта зона, предполагают размещение на них приоритетных отраслей развития промышленности, прежде всего предприятий микроэлектроники, фармацевтики, биотехнологий, станкостроения, автокомпонентов и комплектующих, робототехники и предприятий по производству медицинского оборудования", - сказал Козак.

Он отметил, что согласно подготовленному допсоглашению с правительством Москвы о передаче полномочий по управлению ОЭЗ к 2025 году объем инвестиций должен составить 38,7 млрд рублей, количество рабочих мест - 9600.

"Правительство Москвы должно проинвестировать в развитие этой территории в 2017-2018 годах 2,5 млрд рублей. Такой проект с Москвой согласован и также предусмотрены меры финансовой ответственности в случае недостижения соответствующих показателей", - сказал Козак.

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