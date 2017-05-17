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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Пермэнерго" способствует развитию проекта по самозанятости населения в Юрлинском районе Коми округа

Пермэнерго способствует развитию проекта по самозанятости населения в Юрлинском районе Коми округа

17 мая 2017, 11:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» осуществили подключение к сетям новой фермы по разведению овец в деревне Березовка Юрлинского района.

В рамках исполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили участок воздушной линии электропередачи 10 кВ. В центре электрических нагрузок установлена комплектная трансформаторная подстанция, оснащенная трансформатором мощностью 40 кВа.

Проведенные мероприятия, выполненные в рамках реализации соглашения с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, позволили обеспечить присоединение запрошенной крестьянским хозяйством мощности.

Новую ферму построила семья бывшего директора местной школы Валентины Сятчихиной. После выхода на пенсию она занялась развитием собственного аграрного проекта.

В просторном и теплом здании из пенобетона площадью более 400 квадратных метров содержится крупный рогатый скот, домашняя птица и около 100 овец романовской породы. По отзывам специалистов-аграриев, эти животные весьма неприхотливы и способны давать привесы и приносить потомство в самых суровых погодных условиях.

В перспективе крестьянское хозяйство Валентины Сятчихиной планирует серьезно нарастить поголовье овец.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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