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Отраслевые новости: Энергетика

Повреждаемость в сетях "Мособлэнерго" снизилась в 2 раза

Повреждаемость в сетях Мособлэнерго снизилась в 2 раза

17 мая 2017, 09:11
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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Удельная повреждаемость в сетях АО «Мособлэнерго» в 2017 году снизилась более чем в 2 раза по сравнению с 2006 годом. Количество технологических нарушений на 1000 условных единиц сетей и оборудования компании в 2006 году составило 13,48, в 2017 году аналогичный показатель составил 6,3.

Двойное снижение показателя удельной повреждаемости компания достигла в условиях значительного увеличения территории обслуживания. Количество сетей и оборудования, находящихся в зоне ответственности АО «Мособлэнерго», выросло на 202 тысячи условных единиц по сравнению с 2006 годом.

Среднее время восстановления электроснабжения в сетях компании сократилось. В 2006 году энергетики в среднем затрачивали 5 часов 32 минуты на устранение отключений в электросетях, в 2017 году – на аналогичные работы специалистам «Мособлэнерго» требуется 1 час 37 минут. В прошедший осенне-зимний период время восстановления электроснабжения составляло 1 час 14 минут.

Добиться положительной динамики по ряду главных производственных показателей компании удалось благодаря планомерной реализации инвестиционных программ и программ капитального ремонта, обновлению электросетей и подстанционного оборудования на территории Подмосковья.

Компания: АО "Мособлэнерго"
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