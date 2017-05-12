Повреждаемость в сетях "Мособлэнерго" снизилась в 2 раза

"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
17 мая 2017, 09:11
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Удельная повреждаемость в сетях АО «Мособлэнерго» в 2017 году снизилась более чем в 2 раза по сравнению с 2006 годом. Количество технологических нарушений на 1000 условных единиц сетей и оборудования компании в 2006 году составило 13,48, в 2017 году аналогичный показатель составил 6,3.
Двойное снижение показателя удельной повреждаемости компания достигла в условиях значительного увеличения территории обслуживания. Количество сетей и оборудования, находящихся в зоне ответственности АО «Мособлэнерго», выросло на 202 тысячи условных единиц по сравнению с 2006 годом.
Среднее время восстановления электроснабжения в сетях компании сократилось. В 2006 году энергетики в среднем затрачивали 5 часов 32 минуты на устранение отключений в электросетях, в 2017 году – на аналогичные работы специалистам «Мособлэнерго» требуется 1 час 37 минут. В прошедший осенне-зимний период время восстановления электроснабжения составляло 1 час 14 минут.
Добиться положительной динамики по ряду главных производственных показателей компании удалось благодаря планомерной реализации инвестиционных программ и программ капитального ремонта, обновлению электросетей и подстанционного оборудования на территории Подмосковья.