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Отраслевые новости: Энергетика

Решения Совета директоров МРСК Урала от 11.05.2017 г. и 12.05.2017 г.

Решения Совета директоров МРСК Урала от 11.05.2017 г. и 12.05.2017 г.

17 мая 2017, 09:29
Рубрика: Энергетика
Метки: МРСК УРАЛА

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11 и 12 мая 2017 г. состоялось два заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в заочной форме, на которых был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов.

В соответствии с решением Совета директоров от 11.05.2017 г. (Протокол №227 от 12.05.2017 г.) состав Правления Общества был увеличен до 7 человек, в состав Правления был избран Локтин Вадим Анатольевич – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала».

Совет директоров также рассмотрел и утвердил ряд внутренних документов Общества - Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», а также Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества.

Кроме того, на заседании Советом директоров была утверждена Программа мероприятий по снижению потерь электроэнергии  в электрических сетях Общества на 2017 г., рассмотрены отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, отчет внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2016 г., отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2017 г., отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2016 г., а также были приняты решения по ряду других вопросов повестки дня заседания.

В соответствии с решением Совета директоров от 12.05.2017 г. (Протокол №228 от 13.05.2017 г.) Советом директоров были подготовлены рекомендации для годового Общего собрания акционеров по распределению прибыли по результатам 2016 г., размеру дивидендов по акциям за 2016 г. и порядку их выплаты, а также предложения по кандидатуре аудитора Общества, проектам внутренних документов в новой редакции и ряду других вопросов.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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