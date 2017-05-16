"Ростелеком" в Новосибирской области обеспечит оптикой 10 коттеджных поселков

В 2017 году «Ростелеком» планирует построить оптические линии связи в десяти загородных поселках Новосибирской области. Скоростной интернет, интерактивное ТВ и стационарный телефон смогут подключить порядка тысячи семей. Работы будут вестись как в уже давно существующих, так и строящихся коттеджных поселках. Новосибирский филиал компании планирует прокладку сетей связи по улице Успешная в п. Октябрьский Мошковского района. Жители пяти таунхаусов, это 40 домохозяйств, смогут воспользоваться услугами связи «Ростелекома» сразу после заселения.



В новом коттеджном поселке Ваганов парк Новосибирского района оптические сети также будут построены одновременно с домами. К концу лета 50 домохозяйств получат доступ к скоростному интернету по оптической технологии, которая дает возможность подключать любые системы и устройства, превращающие жилье в «умный дом».



Практически завершены работы по прокладке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в ТСЖ «Экополис», расположенного вблизи села Новокаменка. В селе Раздольное Новосибирского района строительство оптики будет вестись на новых улицах, поэтому у жителей, подключенных к интернету по медному кабелю, появится возможность перейти на современную технологию. В результате такой модернизации к абонентам «Ростелекома» присоединятся еще более 120 домохозяйств.



Строительство оптики продолжится также в коттеджных поселках «Морской берег» в селе Ленинское, на улице Новая в поселке Приобский (Новосибирский район) и др.



Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы реализуем проект «Коттеджные поселки» в Новосибирской области на протяжении семи лет. За это время широкополосным доступом в интернет по оптике и другими услугами компании обеспечены 67 малоэтажных загородных поселков или более восьми тысяч домохозяйств. В прошлом году в 19-ти населенных пунктах коттеджной застройки мы проложили более 50 километров волоконно-оптических сетей, охватив почти четыре тысячи домохозяйств. В планах на 2017-й – обеспечить цифровыми услугами еще 10 коттеджных поселков».