Тихорецкие энергетики напомнили охотникам и рыболовам о правилах электробезопасности

"Связь-2017": говорят кабельщики
17 мая 2017, 10:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Сотрудники филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (входит в группу «Россети») приняли участие в собрании Общества охотников и рыболов Тихорецкого района. Энергетики рассказали любителям охоты и рыбной ловли об основных правилах поведения вблизи воздушных линий электропередачи и вручили разработанные специально для рыбаков памятки.
Встреча проходила во время проведения ежегодной выводки охотничьих собак. Участниками беседы стали охотоведы, рыболовы, кинологи и егеря со всего Тихорецкого района. Энергетики рассказали о недопустимости охоты и рыбной ловли в охранных зонах воздушных линий электропередачи, о смертельной опасности приближения удилища к проводам высокого и низкого напряжения.
– Популярные углепластиковые удочки из-за своих свойств и особенностей поверхности являются хорошими проводниками электрического тока и применять их, находясь вблизи линий электропередачи, смертельно опасно, − пояснил мастер Тихорецкого сетевого участка Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Семен Пикалов. – Длина удилищ составляет от 4 до 12 метров, а расстояние от земли до нижнего провода от 6 до 9 метров. Поднятая вверх удочка может коснуться провода, и это может привести к гибели человека.
Любителям охоты энергетики напомнили об ответственности за порчу оборудования, нередки случаи, когда горе-охотники расстреливают изоляторы.
В завершение встречи сотрудники Тихорецких электрических сетей вручили участникам встречи тематические памятки для любителей рыбной ловли с указанием основных правил электробезопасности.
− При не знании, не соблюдении элементарных правил электробезопасности вблизи энергообъектов безобидная рыбалка, семейный отдых на природе может превратится в трагедию, − говорит директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь. – Наша задача – разъяснить и напомнить охотникам и рыболовам о важности и необходимости их безусловного соблюдения.