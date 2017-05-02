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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В МРСК Центра прошел очередной "День донора"

В МРСК Центра прошел очередной День донора

17 мая 2017, 10:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

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В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» прошла донорская акция. В ней приняли участие 15 членов Совета по работе с молодежью предприятия, сдавшие кровь в ОГБУЗ Костромской областной станции переливания крови. После тщательного изучения она будет передана в лечебные учреждения Костромской области.

Работники МРСК Центра из разных регионов участвуют в «Днях донора» регулярно. Так, в апреле эта акция прошла в брянском филиале компании, участие в ней приняли более 40 сотрудников предприятия – как «новички», так и опытные доноры, кто делал это уже пять и более раз. А в конце марта участниками «Дня донора» стали 35 сотрудников исполнительного аппарата МРСК Центра. Собранная кровь была передана в лечебные учреждения, прикрепленные к ГБУЗ МО «МОСПК» — Московской областной станции переливания крови. 

Компания: ПАО "МРСК Центра"
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