В МРСК Центра прошел очередной "День донора"

"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
17 мая 2017, 10:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА
В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» прошла донорская акция. В ней приняли участие 15 членов Совета по работе с молодежью предприятия, сдавшие кровь в ОГБУЗ Костромской областной станции переливания крови. После тщательного изучения она будет передана в лечебные учреждения Костромской области.
Работники МРСК Центра из разных регионов участвуют в «Днях донора» регулярно. Так, в апреле эта акция прошла в брянском филиале компании, участие в ней приняли более 40 сотрудников предприятия – как «новички», так и опытные доноры, кто делал это уже пять и более раз. А в конце марта участниками «Дня донора» стали 35 сотрудников исполнительного аппарата МРСК Центра. Собранная кровь была передана в лечебные учреждения, прикрепленные к ГБУЗ МО «МОСПК» — Московской областной станции переливания крови.