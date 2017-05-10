В ОАО "Сетевая компания" состоялись общественные слушания по отчету об устойчивом развитии компании

Мероприятие прошло в форме открытого диалога руководства ОАО «Сетевая компания» с заинтересованными сторонами, задачами которого являлись как представление достигнутых результатов, так и выявление мнений, внесение новых предложений заинтересованных сторон. Модератором встречи выступил Жан Загидуллин, член Совета РСПП по нефинансовой отчетности.



В слушаниях приняли участие представители министерства земельных и имущественных отношений РТ, министерства промышленности и торговли РТ, министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ, Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан», ГАУ «Центр энергосберегающих технологий РТ при Кабинете министров РТ», Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при Президенте РТ, НО «Межрегиональная ассоциация охраны труда», АО ОЭЗ «Иннополис», ПАО «АК БАРС» БАНК, филиала АО «СО ЕЭС» - РДУ Татарстана, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и Высшей школы бизнеса, ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», ГУП РТ «Электрические сети», ревизионной комиссии и совета ветеранов-энергетиков ОАО «Сетевая компания».



В приветственном обращении к участникам слушаний заместитель генерального директора ОАО «Сетевая компания» по корпоративной политике Вадим Лукин обозначил контекст деятельности Компании и специфику подготовки отчета об устойчивом развитии за 2016 год, в частности то, что Компания в числе первых публикует отчет об устойчивом развитии по новым международным стандартам GRI Standards, а также ориентацию при подготовке отчета на международную повестку в области устойчивого развития.



«Государство и рыночные институты в России и за рубежом начинают предъявлять повышенные требования к крупному бизнесу по прозрачности, ответственности управления экологией, персоналом и прочими аспектами корпоративной социальной ответственности», - подчеркнул выступающий.



Согласно результатам исследования Российского регионального совета по интегрированной отчетности, в рамках которого была обследована корпоративная прозрачность более 850 компаний, подготовка отчета об устойчивом развитии за 2015 год позволила Компани подняться с 38 на 32 место в итоговом рейтинге «Корпоративная прозрачность крупнейших российских компаний – 2016».



Приоритетные темы отчета - безопасность, надежность и бесперебойность энергоснабжения, а также развитие системы взаимоотношений с потребителями освещены в выступлениях заместителя начальника производственно-технического управления ОАО «Сетевая компания» – начальника отдела общетехнических вопросов Марата Аскарова и заместителя генерального директора ОАО «Сетевая компания» – директора по реализации услуг Ильяса Хесаметдинова.



Компанией реализуются проекты, направленные на безопасность, надежность и бесперебойность электроснабжения, в том числе строительство новых и модернизация существующих энергообъектов, внедрение инновационных технологий таких как производство работ под напряжением, внедрение элементов «умных сетей»: систем секционирования распределительной сети и самовосстанавливающихся сетей (smart-сетей). Планомерно ведущаяся работа оказывает существенное влияние на показатели надежности, обеспечивая положительную динамику сокращения продолжительности и частоты отключений электроэнергии.



В рамках реализации Компанией Концепции создания системы обслуживания потребителей услуг в 2016 году проведена масштабная работа по организации офисов обслуживания потребителей – открыто 25 объектов по территории всей республики, на сегодняшний день очное обслуживание потребителей организовано в 48 офисах. В течение года в офисы обслуживания потребителей поступило более 120 тыс. обращений.



В целях повышения удобства клиентов Компании продолжается совершенствование функционала развернутого на сайте Компании портала дистанционного обслуживания, состоящего из интернет-приемной и личного кабинета и предназначенного для предоставления потребителям интерактивных сервисов самообслуживания. Сотрудниками офисов обслуживания ведется работа с заявителями по популяризации портала, результатом которой является существенный рост количества обращений потребителей, поданных с использованием интерактивных сервисов.



С декабря 2016 года организована переадресация всех входящих телефонных звонков от потребителей на единый бесплатный многоканальный номер контакт-центра Компании, в настоящее время принимающего ежедневно более 400 звонков от потребителей.



В формате конструктивного диалога представителями заинтересованных сторон оценена полнота и существенность раскрываемой в отчете информации и высказаны пожелания и рекомендации к нефинансовой отчетности и деятельности Компании в целом.



Позитивная оценка практики прозрачности Компании с учетом инфраструктурной и системообразующей роли в республике дана представителем основного акционера Компании – заместителем министра земельных и имущественных отношений РТ Фаритом Мусиным. Положительная оценка презентованному отчету, существенности, актуальности содержащейся в нем информации, а также позитивной динамике открытости и прозрачности Компании была высказана и другими представителями стейкхолдерами.