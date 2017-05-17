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Высший хозсуд Украины подтвердил решение о взыскании с "Газпрома" около $6,4 млрд

Высший хозсуд Украины подтвердил решение о взыскании с Газпрома около $6,4 млрд

17 мая 2017, 10:48
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ

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Кассационная жалоба "Газпрома", который требовал отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании с него в пользу Украины штрафа на 6,4 млрд долларов, отклонена Высшим хозяйственным судом во вторник.

Соответствующая кассационная жалоба была подана "Газпромом" еще в марте. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины.

Позже стало известно, что исполнительная служба Украины открыла производство о взыскании с "Газпрома" штрафа на 6,4 миллиарда долларов и аресте его имущества.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.

Источник: ПРАЙМ.

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