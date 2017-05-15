Северное управление строительства ведет работы на новом объекте в Краснодарском крае – ООО "Афипском НПЗ"

"Связь-2017": говорят кабельщики
17 мая 2017, 09:47
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2
Специалисты ПАО "СУС" приступили к работам на одном из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов юга России – ООО «Афипском НПЗ». С апреля начал свою работу филиал АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» в г. Краснодар.
ПАО "Северное управление строительства" признано победителем по результатам тендерных процедур. Заключен договор с генеральным подрядчиком объекта АО "Оптима Энергострой". Основной объем работ будет выполнен на северной площадке строительства Афипского нефтеперерабатывающего завода. Здесь находятся объекты общезаводского хозяйства, комплекс гидрокрекинга и установка гидроочистки дизельного топлива.
Первый этап подготовительных работ перед началом строительства основных комплексов по нефтепереработке выполнятся силами ПАО "СУС". Специалисты компании уже оборудовали бытовой городок. На площадке работают 105 единиц спецтехники. Объем работ на май – 650 тыс. м3 грунта.
Сейчас идут процедуры заключения договора по объекту «Установка гидроочистки дизельного топлива». Работы будут выполнены "под ключ" от проектирования до ввода в эксплуатацию и подготовки эксплуатационного персонала. Установка позволит производить очистку дизельного топлива до требований экологического стандарта "Евро-5".