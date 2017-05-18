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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

13,7 млн руб. направило в 2016 году Кубаньэнерго на охрану труда в Ленинградском энергорайоне

13,7 млн руб. направило в 2016 году Кубаньэнерго на охрану труда в Ленинградском энергорайоне

18 мая 2017, 17:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ОХРАНА ТРУДА

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В Ленинградских электрических сетях – филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу компаний ПАО «Россети») подведены итоги работы в 2016 году в области охраны труда, профилактики и предотвращения электротравматизма со сторонними лицами и травматизма на производстве.

– Сегодня для нас охрана труда стоит на первом месте, – отметил директор Ленинградского филиала Роман Шеблаков. – Потому что это прежде всего безопасность технологических процессов, наше здоровье, безаварийная работа филиала в целом. Несмотря на то, что в 2016 году в Ленинградских электрических сетях не было ни одного несчастного случая, коллектив не должен расслабляться. Персонал нацелен и в 2017 году выполнить все намеченные мероприятия.

По словам заместителя главного инженера – начальника департамента производственной безопасности и производственного контроля Кубаньэнерго Леонида Белоусова, «в течение 2016 года в филиале был выполнен достаточно большой объем работ в области охраны труда. В частности, проведены  мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве, аттестации рабочих мест. Кроме того, выполнены мероприятия по общему улучшению условий труда, профилактике травматизма сторонних лиц на электросетевом оборудовании в районах присутствия филиала, по психофизиологическому обеспечению надежности профессиональной деятельности персонала». 

Также положительно отмечены мероприятия по выполнению PR-программы по снижению электротравматизма сторонних лиц. В частности, проведение уроков и лекций в детских дошкольных и школьных учреждениях, «круглых столов» с участием представителей органов местного самоуправления и правоохранительных структур, размещение в электронных и печатных СМИ материалов по предупреждению детского электротравматизма. Всего таких мероприятий прошло более 150 с охватом порядка 3300 человек.

В рамках функционирования системы внутреннего технического контроля в 2016 году проведено было проведено 1148 проверок знаний у персонала. В филиале проведены внезапные проверки выполнения требований правил безопасности, проверено 1938 рабочих мест, что составило порядка 44% от общего количества организованных рабочих мест.

 Отмечено, что за прошедший год на материалы индивидуальной защиты, в том числе на специальную одежду и обувь, устойчивой к воздействию электрической дуги, а также на инструменты и приспособления в Ленинградских электрических сетях затрачено 6172 тыс. руб.

Также на совещании от имени Генерального директора Общества Александра Гаврилова коллективу вручен «Паспорт надежности» по итогам оценки выполнения мероприятий и достижения показателей обеспечения надежной и безопасной работы филиала.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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