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Отраслевые новости: Россия

А. Королев принял участие в качестве эксперта на чемпионате WorldSkills Russia

А. Королев принял участие в качестве эксперта на чемпионате WorldSkills Russia

18 мая 2017, 15:15
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА, WorldSkills Russia

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Директор фонда «Надежная смена» А. Королев принял участие в качестве эксперта в заседании рабочей группы экспертного совета АСИ «Развитие молодых профессиональных кадров», состоявшемся в рамках финала V Национального чемпионата WorldSkills Russia.

16 мая в Краснодаре в рамках финала V Национального чемпионата WorldSkills Russia состоялось заседание рабочей группы экспертного совета Агентства Стратегических Инициатив «Развитие молодых профессиональных кадров».

Директор Благотворительного фонда «Надежная смена» Артем Королев принял участие в мероприятии в качестве приглашенного эксперта. На заседании были представлены проекты, претендующие на дальнейшее сопровождение и поддержку Агентства Стратегических Инициатив.  Вниманию экспертов было представлено 5 проектов:  «Всероссийский детский центр нейротехнологий», «Преактум», «Кибер Россия», «Дальневосточнй форум «Амур», «Алгоритмика».

По итогам заседания рабочая группа одобрила три лидерских проекта. Среди них проект «Преактум» или «предпринимательская активация ума» - сообщество, объединяющее учащихся, сотрудников вузов и представителей бизнеса. Одобрение экспертов получил также проект «Кибер Россия»  и проект «Алгоритмика», созданный для обучения детей программированию в интерактивной форме с помощью онлайн платформы.

«На заседании рабочей группы были представлены интересные интерактивные форматы вовлечения школьников, студентов и молодых специалистов в профессиональную подготовку. Текущая ситуация на рынке труда требует именно такого, современного подхода к обучению подрастающего поколения. Думаю, представленные проекты займут достойное место среди программ, раскрывающих потенциал будущих специалистов», - отметил директор Благотворительного фонда «Надежная смена» Артем Королев. 

Компания: БФ "Надежная Смена"
Эта новость часть сюжета WorldSkills
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