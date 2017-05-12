Белгородский филиал МРСК Центра планирует подключить к сетям 100 предприятий региона

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» планирует выполнить порядка 11 тысяч договоров технологического присоединения к сетям общей мощностью свыше 123 МВт. В первом квартале обеспечено электроснабжение 1 351 объекта физических и юридических лиц общей мощностью 34,8 МВт. Свыше 90% присоединений — по заявкам потребителей максимальной мощностью до 15 кВт.



В планах филиала в этом году подключить 279 социальных учреждений и объектов малого бизнеса мощностью до 150 кВт и около 100 крупных и средних предприятий региона свыше 150 кВт. В числе последних ряд объектов АПК, которые строятся по программам импортозамещения: две площадки «Грайворонского свинокомплекса» поблизости от Новостроевки и Грузчанского сельского поселения, ферма КРС в селе Зозули Борисовского района, теплицы для цветов, овощей и ягод в Чернянке, комплекс по выращиванию ремонтного молодняка в селе Репное Шебекинского района, ряд площадок АПК Промагро в Старом Осколе и т.д.



Электроэнергией уже обеспечены маслосырзавод «Волоконовский», комплекс по выращиванию яблонь с капельным орошением «Цветущий сад», цех по переработке мяса «Ключанское» в Красногвардейском районе и другие предприятия.



Для объектов малого бизнеса заявленной мощностью до 150 кВт предусмотрен упрощенный порядок подключения. Расчет платы за технологическое присоединение (ТП) производится по льготным ставкам, утвержденным Комиссией по госрегулированию цен и тарифов в Белгородской области. В октябре прошлого года законодатель уточнил порядок привлечения к ответственности заявителей за нарушение сроков ТП. Согласно изменениям Правил технологического присоединения от 05.10.2016 в перечень существенных условий договора о техприсоединении включена обязанность заявителя оплатить неустойку за нарушение сроков подготовки объекта к подключению. В случае если сумма по договору больше 550 рублей, пеня составит 0,25 % от общего размера оплаты за каждый день просрочки.



Напомним, что процедура технологического присоединения регламентирована постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. и осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и потребителем. В Белгородской области заявку можно подать в центрах и пунктах обслуживания потребителей, расположенных в каждом районе. После заключения договора и оплаты услуг потребитель приступает к выполнению своей части технических условий по подготовке объекта к подаче напряжения. Белгородэнерго, в свою очередь, обеспечивает мероприятия по проектированию и строительству внешних сетей электроснабжения, после чего уведомляет заявителя о фактической готовности к присоединению. Если в дополнение к основному потребитель решает заключить договор сопровождения технологического присоединения на выполнение своей части техусловий, то все работы выполняются энергетиками «под ключ».