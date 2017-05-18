Более 12,5 тысячи исковых заявлений АО "Севкавказэнерго" почти на миллиард рублей - в стадии судебного взыскания

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18 мая 2017, 09:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, СУД
Темпы роста задолженности населения Северной Осетии за потребленные энергоресурсы заставляют гарантпоставщика усилить работу с неплательщиками. Специалисты АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») отмечают, что наиболее действенными являются радикальные меры воздействия, среди которых - ограничение электроснабжения и возврат долгов в судебном порядке. Как правило, после визита судебных приставов с исполнительным листом должники начинают понимать всю серьёзность ситуации и в кратчайшие сроки обращаются в энергосбытовую компанию для решения проблемы.
Только в апреле текущего года юридическим отделом АО «Севкавказэнерго» передано в суды различных инстанций более 1000 исков. Сумма взыскиваемой задолженности - порядка 91 млн руб. Значительная доля этого долга (более 62 млн руб.) приходится на предприятия ЖКХ. Еще 25,5 млн руб. недоплатили в кассы энергокомпании бытовые потребители. Всего на стадии судебного разбирательства в настоящий момент находится более 12,5 тыс. исковых заявлений на сумму, превышающую 950 млн руб. Усиливают озабоченность энергетиков почти шесть тысяч вступивших в законную силу судебных актов на сумму более 720 млн руб., задолженность по которым не оплачена, а по некоторым еще не получены исполнительные листы. Более половины из общего объема указанной задолженности также приходится на долю предприятий ЖКХ.
Как видно из приведённых цифр, самым проблемным потребителем электроэнергии были и остаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Они подпадают под категорию так называемых «неотключаемых». Однако злостное и постоянное игнорирование обязательств по оплате потребленного энергоресурса ответственными лицами данных предприятий негативно сказывается не только на развитии электросетевого комплекса республики, но и ставит под угрозу бесперебойное энергоснабжение жителей региона в целом.