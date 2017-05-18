Более полутора миллионов киловатт украдено в 2017 году нечестными потребителями на Ставрополье

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18 мая 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО
Сотрудники филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» регулярно проводят рейды по выявлению безучетного и бездоговорного потребления энергоресурсов потребителями.
За 4 месяца текущего года специалистами филиала составлен 191 акт о безучётном потреблении электроэнергии на 1520,6 тыс. кВт.ч. Этого объема хватило бы для электроснабжения города Георгиевска с населением свыше 69 тысяч жителей в течение 5 дней.
Энергетики констатируют: основная часть нарушений приходится на население – на эту категорию потребителей приходится 161 акт на 788,8 тыс. кВт.ч. В отношении юридических лиц за отчетный период составлено 30 актов безучетного потребления электроэнергии на 731,7 тыс. кВт.ч. При этом наибольшее количество фактов хищений энергоресурса (составлено 55 актов) выявлено энергетиками Центральных электрических сетей «Ставропольэнерго».
Борьба с неплательщиками за потребленные энергоресурсы в филиале МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» ведется непрерывно, все поступающие средства направляются на модернизацию оборудования с целью повышения надежности электроснабжения жителей края. Как отмечают в энергокомпании, энерговоровство, в конечном счете, отражается на тех, кто является добросовестным плательщиком. Ведь несанкционированное подключение неизбежно приводит к скачкам напряжения, перегрузке в сетях, из-за которой возникает риск внештатных ситуаций.
Во избежание аварийных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие несанкционированных подключений к действующим электрическим сетям, сотрудники «Ставропольэнерго» обращаются ко всем жителям Ставропольского края: если вам стали известны факты о бездоговорном или безучетном потреблении электроэнергии, просьба незамедлительно сообщить данную информацию в районные электрические сети (РЭС) по вашему месту жительства или же по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 800 775 91 12.