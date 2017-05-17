Чувашские предприятия-должники продолжают политику неплатежей за услуги по передаче электроэнергии

Ситуация с неплатежами гарантирующего поставщика – АО «Чувашская энергосбытовая компания» - за услуги по передаче электроэнергии, оказанные ПАО «МРСК Волги» в марте 2017 года, остается сложной. Так, если по состоянию на 01 апреля года 2017 г. неоспариваемая просроченная задолженность составляла 806 млн. руб., в апреле текущего год возникли обязательства по оплате услуг, оказанных в марте 2017 г., в размере 311 млн. руб. в неоспариваемой части. При этом от гарантирующего поставщика в апреле 2017 года ПАО «МРСК Волги» по состоянию на 27.04.2016 г. поступила оплата в размере лишь 105 млн. руб., планируется погашение еще 163 млн. руб. путем проведения зачетов взаимных требований.



В результате по состоянию на 01.05.2017 г. неоспариваемая просроченная задолженность гарантирующего поставщика составляет 849 млн. руб.



АО «Чувашская энергосбытовая компания» не должно обеспечивать нормальное функционирование электросетевых объектов, проводить их ремонт и реновацию. Основные функции сбытовиков сводятся к сбору средств с абонентов и перечислению их по назначению. Однако с этими функциями «Чувашская энергосбытовая компания» не справляется. Статус гарантирующего поставщика дает сбытовой компании ряд преимуществ, но и налагает значительную ответственность. Преимуществами АО «Чувашская энергосбытовая компания» пользоваться готово, но вот нести ответственность перед электросетевыми компаниями и собственными потребителями для компании явно затруднительно.



Кроме гарантирующего поставщика, имеют задолженность перед ПАО «МРСК Волги» и ряд других потребителей услуг – ООО «Коммунальные технологии» (5,2 млн. рублей за период с января 2017 г.,), ООО «Электротехмонтажлаборатория плюс» (3,9 млн. руб. за период с января 2017 г.), ООО «Энергоактив» (0,2 млн. руб. за март 2017г.).



Общая величина задолженности контрагентов за услуги по передаче электроэнергии перед ПАО «МРСК Волги» составляет 858,3 млн. рублей. «МРСК Волги». В соответствии с тарифной моделью, большая часть территориальных сетевых организаций региона (ТСО) получает оплату за услуги по передаче электроэнергии от потребителей услуг через ПАО «МРСК Волги». Межрегиональная компания не может и не должна производить оплату ТСО за счет собственных средств. Таким образом, отсутствие денежных поступлений от предприятия-должников негативно отражается на деятельности не только ПАО «МРСК Волги», но и ТСО, то есть на всей электросетевой инфраструктуре региона.