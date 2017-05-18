Энергетики Карачаево-Черкесии отмечают снижение количества отключенных за долги неплательщиков

За 4 месяца текущего года специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») согласно поступившим заявкам от энергосбытовой компании АО «Карачаево-Черкесскэнерго» отключили от электроснабжения 493 абонента республики, которые два и более месяца не платили за потребленную электроэнергию. Из них 472 – физические лица, 21 – юридические.



В соответствии с российским законодательством, чтобы возобновить подачу электроэнергии, потребителям, в отношении которых введен режим ограниченного энергопотребления из-за неуплаты, придется не только полностью погасить свой долг, но и оплатить услуги сетевой организации по подключению к линии электропередачи.



Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» также доводят до сведения всех потребителей республики, что попытка самовольного подключения к электросетям отключенных за долги неплательщиков может обернуться для них административным наказанием и серьезными штрафными санкциями, которые для физических лиц составляют 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц - 30-80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет, для юридических лиц - до 100-200 тысяч рублей. Не говоря уже о том, что несанкционированное подключение к электросетям несет угрозу жизни и здоровью нарушителям закона и окружающим.



При этом, как показывает статистика, профилактическая работа, проводимая энергетиками с потребителями практически ежедневно, позволила улучшить их платежную дисциплину и значительно снизить количество отключенных потребителей. Так, если за аналогичный период прошлого года остались без электроснабжения за долги 848 потребителей из 6168 получивших уведомления, то в текущем году - всего 493 из 5888 абонентов, попавших в списки на введение режима ограниченного энергопотребления. Остальные 5394 потребителей предпочли рассчитаться с долгами за электроэнергию до применения крайней меры.



В частности, энергетики отметили улучшение платежной дисциплины в зоне ответственности Усть-Джегутинских РЭС, где из 1541 полученной от энергосбытовой компании заявки в результате оплаты отменены 1446 заявок, а процедура введения режима ограниченного энергопотребления выполнена в отношении всего 95 злостных неплательщиков. Также хорошую платежную дисциплину показали потребители Адыге-Хабльского и Ногайского районов республики, которые находятся в зоне операционной деятельности Адыге-Хабльских РЭС. Здесь энергетиками было получено 1072 заявки на отключение от питающей линии объектов должников, из которых реализована 51, при этом 1021 заявка, т.е. около 95 %, была отменена в связи с произведенными расчетами.



Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» напоминают всем потребителям, что отключение неплательщиков проводится в полном соответствии с российским законодательством, в частности, с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Этот документ предусматривает введение частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении должников по инициативе энергосбытовой компании на основании ее письменного уведомления, направленного в сетевую организацию.