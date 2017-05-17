Энергетики и спасатели обучили основам безопасности 125 белореченских школьников

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
18 мая 2017, 09:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Энергетики филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (входит в группу «Россети») совместно с районными спасателями провели уроки безопасной жизнедеятельности для 125 учащихся средних классов школ станиц Бжедуховская и Октябрьская Белореченского района Краснодарского края.
Сотрудники Кубаньэнерго рассказали ребятам о правилах обращения с электрическим током. Особое внимание уделили правилам безопасного поведения вблизи энергообъектов: воздушных линий электропередачи, подстанций, распределительных устройств.
С помощью медийной презентации, обучающего фильма и тематических мультфильмов ребята узнали, каким опасным может стать электричество при неосторожном обращении с ним. Для закрепления материала школьники получили в подарок иллюстрированные предупреждающие плакаты, флаеры и магниты.
Представитель МЧС Кубани в свою очередь рассказала о том, как уберечься от пожаров, познакомила с эвакуационными действиями в случае их возникновения, напомнила о правилах вызова пожарной охраны. Ребятам также был показан тематический фильм.
– Программа профилактики травматизма на энергетических объектах в Кубаньэнерго действует на протяжении ряда лет и дает ощутимые результаты. В рамках заключенных с министерствами образования и науки Краснодарского края и Республики Адыгея соглашений о взаимодействии мы регулярно проводим тематические уроки и распространяем полиграфическую продукцию – плакаты, календарики, памятки, закладки, магнитики в которых отражены основные правила обращения с электричеством. В настоящее время мы начали проводить уроки совместно со спасателями. Подобный урок прошел в школах Майкопа и Майкопского района Адыгеи, – сообщил директор Адыгейских электросетей Юрий Хомиченко.
Тематические занятия для детей и подростков будут продолжены в течение всего 2017 года.