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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Кировэнерго" проходит паводковый период в состоянии повышенной готовности

Филиал Кировэнерго проходит паводковый период в состоянии повышенной готовности

18 мая 2017, 17:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО

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Электросетевой комплекс филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» успешно проходит паводковый период. Электрические сети и подстанции филиала работают в штатном режиме, обеспечивая надежное электроснабжение потребителей.

Период паводка – один из наиболее сложных для энергетиков. Опасные подтопляемые места есть практически в каждом районе электрических сетей (РЭС). В первую очередь, это переходы через реки Вятку, Чепцу, Кобру, Молому и другие.

Ход прохождения весеннего периода в «Кировэнерго» курирует специально созданная паводковая комиссия. В каждом производственном отделении составлен список наиболее проблемных участков линий электропередач и подстанций, которые могут быть подвержены подтоплению. Этим участкам уделяется особое внимание. Организовано круглосуточное дежурство бригад для проведения внеплановых аварийно-восстановительных работ.

«Заранее проверено наличие и состояние материалов аварийного резерва для ликвидации возможных повреждений, осмотрены транспортные средства, дренажные устройства, инструменты и материалы для ремонтно-восстановительных работ», - пояснил врио первого заместителя директора – главного инженера филиала «Кировэнерго» Андрей Пушкарев.

Находятся в «боевой готовности» резервные источники снабжения электрической энергии (РИСЭЭ, которые в случае необходимости могут быть использованы для электропитания социально-значимых потребителей. Проведены внеочередные инструктажи персонала о порядке действий в условиях паводкового периода, противоаварийные тренировки по ликвидации технологических нарушений.

В течение всего паводкового периода осуществляется взаимодействие с региональными подразделениями МЧС и информационными службами, оповещающими о возникновении чрезвычайных ситуаций. Для обеспечения надежности работы сетей проводится ежедневный мониторинг высоты талых вод.

По окончании паводка запланировано проведение послепаводковых мероприятий, в том числе – осмотр и укрепление воздушных линий электропередачи, подстанций, зданий и сооружений в зонах затопления и, при необходимости, выполнение всех необходимых ремонтных работ.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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