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Отраслевые новости: Энергетика

Филиал "Пермэнерго" провёл День открытых дверей для будущих энергетиков

Филиал Пермэнерго провёл День открытых дверей для будущих энергетиков

18 мая 2017, 11:06
Рубрика: Энергетика
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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В рамках реализации программы «Энергетик со школьной скамьи» в производственном отделении «Очерские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» побывали студенты Пермского политехнического колледжа имени Н.Г. Славянова, Пермского химико-технологического техникума и Зюкайского аграрного техникума.

В Дне открытых дверей в Очерских электрических сетях приняли участие более 30 ребят, получающих среднее профессиональное образование по профильным электротехническим специальностям.

Ключевым мероприятием акции стало посещение студентами и сопровождавшими их преподавателями соревнований профессионального мастерства среди персонала по эксплуатации и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ филиала «Пермэнерго», которые в эти дни проходят на производственной базе Очерских электрических сетей.

Ребята получили возможность увидеть действия команд на различных этапах, ознакомиться с оборудованием и инструментами, которые используют энергетики, оценить важность соблюдения правил электробезопасности при работе на энергообъектах.

Также будущие энергетики побывали в оперативно-диспетчерской службе Очерских электрических сетей и в музее предприятия, отметившего в марте текущего года 50-летний юбилей.

Подобные профориентационные акции проводятся сотрудниками «Пермэнерго» регулярно. Программа «Энергетик со школьной скамьи» реализуется во всех регионах присутствия ОАО «МРСК Урала» и нацелена на популяризацию энергетических профессий и компании, привлечение интереса молодежи к электроэнергетике.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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