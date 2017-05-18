Главой Администрации Екатеринбурга подписано Постановление "Об окончании отопительного сезона 2016-2017 гг. в муниципальном образовании "город Екатеринбург" с 18 мая. Энергетики переходят на летний режим работы

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
18 мая 2017, 15:08
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Поэтапно прекращается циркуляция теплоносителя в системах отопления потребителей, осуществляется перевод теплоисточников Свердловского филиала группы «Т Плюс» на летний режим работы. В первую очередь будут отключены административные и промышленные объекты, далее многоквартирные дома и в последнюю очередь объекты социальной сферы: дошкольные учреждения, учреждения культуры, больницы. Горячее водоснабжение сохраняется полностью. Полное прекращение подачи теплоносителя займет 1-2 дня.
Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (АО «ЕТК») приступают к летней ремонтной кампании. В Екатеринбурге проведут замену 57,1км теплосетей, что 3,2 раза больше чем в прошлом году. Из наиболее протяженных участков предстоит переложить трубопроводы тепломагистралей: М-29 по ул. Толедова, М-24 по ул. Фурманова от ул. Московская до ул. 8 Марта, М-02 от ул. Шевченко до пр. Ленина и от улицы Карла Либкнехта до улицы Толмачева, М-28 по улице Толедова – Колмогорова, М-26 по ул. Решетникова, реконструкция тепломагистрали М-6 от Свердловскую ТЭЦ до ул. Автомагистральная. Запланированы работы по внедрению системы диспетчеризации и автоматизации на 300 ЦТП. Плановые затраты на ремонт и техническое перевооружение составят 1,338 млрд. рублей.
В рамках подготовки к отопительному сезону стартует программа «Re: Конструкция 2017», которая направлена на повышение качества услуг теплоснабжения и ГВС конечных потребителей. Одним их ключевых направлений программы станет укрепление систем теплоснабжения Екатеринбурга в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Централизованные гидравлические испытания (опрессовки) магистральный сетей в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме пройдут в этом году в два этапа с 29 мая по 1 июня и 10 по 13 июля