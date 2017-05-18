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Отраслевые новости: Энергетика

Группа "Т Плюс" объявляет изобретательский конкурс на лучший гаджет с использованием элемента источника альтернативной энергетики

Группа Т Плюс объявляет изобретательский конкурс на лучший гаджет с использованием элемента источника альтернативной энергетики

18 мая 2017, 09:28
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Вы можете придумать полезную и интересную вещь, воплотить свою идею в жизнь и получить за это ценный подарок!

Ваши изобретения могут быть:

- бытовыми, компьютерными, автомобильными гаджетами или устройствами;

- макетами поселка, города, предприятия, снабжающимися электроэнергией от источников альтернативной энергетики (солнечная электростанция, ветропарк);

- макетами возобновляемых источников энергии (ВИЭ);

- возможны письменные идеи и презентации в сфере энергосбережения и альтернативной энергетики.

Главное условие - используйте в своей работе элемент источника возобновляемой энергии (солнечная мини-панель, ветроустановка).

Свои изобретения вы можете приносить по адресу: г. Оренбург, ул. Аксакова, 20Б («Т Плюс») до 15 июня 2017 года.

Подробности по тел. 79-70-57 Гладилина Юлия, yuliya.gladilina@tplusgroup.ru

 тел. 79-78-63 Калинкина Мария, m.kalinkina@tplusgroup.ru

Выставка ваших достижений и награждение лучших состоятся в начале сентября в рамках проведения Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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