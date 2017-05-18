Группа "Т Плюс" объявляет изобретательский конкурс на лучший гаджет с использованием элемента источника альтернативной энергетики

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
18 мая 2017, 09:28
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Вы можете придумать полезную и интересную вещь, воплотить свою идею в жизнь и получить за это ценный подарок!
Ваши изобретения могут быть:
- бытовыми, компьютерными, автомобильными гаджетами или устройствами;
- макетами поселка, города, предприятия, снабжающимися электроэнергией от источников альтернативной энергетики (солнечная электростанция, ветропарк);
- макетами возобновляемых источников энергии (ВИЭ);
- возможны письменные идеи и презентации в сфере энергосбережения и альтернативной энергетики.
Главное условие - используйте в своей работе элемент источника возобновляемой энергии (солнечная мини-панель, ветроустановка).
Свои изобретения вы можете приносить по адресу: г. Оренбург, ул. Аксакова, 20Б («Т Плюс») до 15 июня 2017 года.
Подробности по тел. 79-70-57 Гладилина Юлия, yuliya.gladilina@tplusgroup.ru
тел. 79-78-63 Калинкина Мария, m.kalinkina@tplusgroup.ru
Выставка ваших достижений и награждение лучших состоятся в начале сентября в рамках проведения Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.