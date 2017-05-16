Группа компаний АО "БЭСК" успешно провела командно-штабное учение

16-17 мая в производственном отделении «Нефтекамские электрические сети» (ПО «НЭС») ООО «Башкирэнерго» прошло совместное командно-штабное учение с ООО «БСК». Темой стало управление силами и средствами ПО «НЭС» в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) в мирное время, а также перевод гражданской обороны (ГО) на условия военного времени, применение формирований ГО для решения задач по защите персонала и территорий от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов. Учение прошло под руководством члена Правления – заместителя генерального директора по безопасности АО «БЭСК» Александра Шефера. Также в учении приняли участие исполнительный вице-президент по комплексной защите АФК «Система» Валерий Кадацкий, директор по пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций департамента по управлению делами АФК «Система» Сергей Аникеев, и.о. заместителя директора – главного инженера ООО «Башкирэнерго» Григорий Петров и исполнительный директор ООО «БСК» Сергей Липатьев.



Учение проводилось в три этапа. Первый из них был посвящен вопросам ГО, защиты от ЧС, тренировке по эвакуации персонала при возникновении условного пожара.



На втором этапе отрабатывались решения по ликвидации последствий применения современных средств поражения, а также практические мероприятия по действиям в ЧС.



На третьем этапе персонал продемонстрировал оперативность в проведении аварийно-восстановительных работ и выполнении мобилизационных мероприятий.



Особое внимание было обращено ликвидации аварийных ситуаций, возникших в результате сильного ветра. Напомним, в 2014 году по зоне ответственности Нефтекамских электросетей прошел сильный ураган, нанесший большой урон электросетевой инфраструктуре и проверивший на прочность профессиональные действия сетевиков. На учении персонал ПО «НЭС» успешно справился со всеми поставленными задачами.



Кроме того, в рамках учения состоялся смотр готовности сил и средств, учебно-материальной базы по ГОЧС, организации хранения имущества, пункта выдачи средств индивидуальной защиты.



По словам Валерия Кадацкого и Сергея Аникеева, прошедшее учение показали готовность руководителей и формирований к действиям по восстановлению энергоснабжения потребителей в условиях ЧС и ведения ГО.



- Мероприятия помогли закрепить знания и навыки у персонала по защите в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, а также определить их эффективность, - подчеркнули представители АФК «Система».