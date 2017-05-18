Интеграции в ЕАЭС понижают передачу

Члены ЕАЭС продолжают гармонизировать нормы регулирования на наднациональном уровне — основными итогами прошлого года стали подписание Таможенного кодекса и создание единого рынка лекарств союза. Однако пока эти меры не привели к росту взаимной торговли, показатель сокращается с 2013 года, хотя и более медленными темпами, свидетельствуют данные Центра интеграционных исследований ЕАБР. Основным в относительном выражении бенефициаром от внутрисоюзного экспорта стала Белоруссия, на которую пришлась четверть таких поставок, она же получила и наибольший объем инвестиций из других стран ЕАЭС.



По большинству макроэкономических параметров в странах ЕАЭС сохраняются существенные различия — два государства из пяти в прошлом году оставались в рецессии (РФ и Белоруссия), инфляция была отрицательной в Армении и Киргизии и превысила 5% у остальных членов союза. Сближение уровня доходов также идет неравномерно — быстрее всего зарплаты растут в Киргизии, где они самые низкие (см. график), следует из доклада об интеграции, подготовленного Центром интеграционных исследований (ЦИИ) ЕАБР. Различия сохраняются и в налоговой нагрузке на экономику — в России она существенно выше, чем в остальных странах,— 34% ВВП. Легче всего налоговое бремя в Казахстане — 14% ВВП. Заметному перетоку бизнеса в страны с меньшей налоговой нагрузкой при этом препятствуют высокая доля госсектора (70% ВВП в РФ, около 60% в Казахстане, 70-75% в Белоруссии) и многочисленные нетарифные барьеры. Хотя странам уже удалось снять 81 препятствие на пути к общим рынкам, свыше 450 препятствий еще сохраняют действие — 80% из них относятся к допустимым в рамках договора ЕАЭС, отмечают авторы доклада.



По-прежнему сокращается взаимная торговля стран ЕАЭС — в 2016 году ее оборот снизился на 6,7%, до $42,5 млрд,— это меньше, чем год назад, когда такие поставки упали на четверть (тенденция сохраняется с 2013 года). В торговле со всеми странами динамика также была отрицательной — минус 12%. При этом экспорт в страны союза составляет лишь 12,1% от общего экспорта членов объединения.



Наиболее зависима от общего рынка Белоруссия, на которую приходится всего 4% суммарного ВВП и четверть экспорта (на РФ — 62,4%, но три четверти платежей во взаимной торговле производятся в рублях). Быстрее же всего поставки растут из Армении (плюс 53%) и Киргизии (плюс 4,4%). Основой торговли остаются минеральные продукты (27%, минус 6,2 п. п.), еще 17,5% приходится на машины и оборудование, 16,1% — на продовольствие.



Недостаточной эксперты считают интеграцию в области инвестиций — с пикового 2012 года объем накопленных взаимных ПИИ стран ЕАЭС снизился на 14,3% (до $23,6 млрд, минус 6,6% за год), основная причина — не сокращение вложений, а девальвация активов, отмечают авторы доклада. РФ остается самым крупным инвестором, вкладываясь в основном в Белоруссию, Казахстан и Армению (более 80% от всех ПИИ в ЕАЭС, еще 17% обеспечил Казахстан), при этом большая часть вложений закономерно приходится на топливный комплекс (42,6% за счет вложений "Газпрома" и ЛУКОЙЛа), на втором месте металлургия (12%). Белоруссия является главным импортером капитала — страна привлекла ПИИ на $8,4 млрд.



Среди достижений эксперты центра отмечают ускорение работы по заключению зон свободной торговли (ЗСТ): сейчас действует лишь одна ЗСТ — с Вьетнамом, консультации и переговоры ведутся также с Сингапуром, Израилем, Ираном, Индией и Египтом. Готовится и непреференциальное соглашение с Китаем, но содержательно оно будет довольно скромным, ожидает директор ЦИИ ЕАБР Евгений Винокуров. Лучше всего ситуация с интеграцией на рынке труда — стороны подготовили договор о пенсионном обеспечении, а РФ согласилась подключить трудовых мигрантов к системе ОМС.



"Фаза быстрого прогресса подошла к концу — на это, в частности, указывает сложность согласования как Таможенного кодекса (как ожидается, вступит в силу 1 января 2018 года), так и общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий — двух основных достижений прошлого года",— отмечает господин Винокуров. Так, на общем рынке лекарств, который заработал только в начале мая, контрольные функции оставлены на национальном уровне, более того, до 2021 года производители смогут выбирать по каким правилам — общим или национальным — регистрировать препараты. "То, как будет работать этот рынок, во многом станет индикатором того, как будут объединяться другие рынки — например, общей рынок электроэнергии, запланированный на 2019 год",— добавляет Евгений Винокуров.



Также ЕЭК и национальные ведомства разрабатывают принципы общего финансового рынка и единого рынка нефти и газа — неразрешенные вопросы в этой сфере могут чувствительно ударить по евразийской интеграции, отмечает эксперт. Впрочем, основным условием продолжения интеграции остается снятие нетарифных барьеров, которые способны свести на нет преимущества общего таможенного пространства, полагает господин Винокуров. Так, общий рынок госзакупок в центре оценивают в $270 млрд в год, однако сейчас фактически доступ для иностранных поставщиков закрыт из-за отсутствия взаимного признания электронных подписей.



Источник: Коммерсант.

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