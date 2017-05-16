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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" подготовилось к надежному электроснабжению объектов проведения Кубка Конфедераций FIFA

Ленэнерго подготовилось к надежному электроснабжению объектов проведения Кубка Конфедераций FIFA

18 мая 2017, 10:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, УЧЕНИЯ

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В среду, 17 мая 2017 года, на базе ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») состоялось общегородское совместное учение по подготовке к обеспечению надежного электроснабжения стадиона «Санкт-Петербург Арена» и других объектов проведения Кубка Конфедераций FIFA.

В мероприятии приняли участие Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук, руководство ПАО «Ленэнерго», представители Администраций районов города, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, филиала АО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», АО «Оборонэнерго» и всех городских ресурсоснабжающих организаций.

По легенде учения в период проведения Кубка Конфедераций FIFA в Петербурге зафиксирована аномально высокая температура воздуха + 32 0С. В ПАО «Ленэнерго» введен Особый режим работы, круглосуточно дежурят 107 оперативно-выездных бригад.

На пульт диспетчерской службы «Ленэнерго» поступил сигнал о повреждении оборудования на подстанции 110 кВ «Крестовская». В результате аварии была снижена надежность электроснабжения стадиона «Санкт-Петербург Арена». Ситуация ухудшилась отключениями нескольких кабельных линий 6 кВ и погашением спортивной площадки «Турбостроитель» в Красногвардейском районе, тренировочного стадиона ФК «Зенит» – «Смена» в Калининском районе и ослаблением схемы электроснабжения городской больницы №26, прекращением подачи электроэнергии в школу № 537 в Московском районе. Также без электроэнергии осталась часть гостиницы «Октябрьская».

В совместном учении были задействованы 49 специалистов «Ленэнерго», 10 аварийных бригад и 15 единиц спецтехники. Электросетевая компания успешно отработала технологические нарушения по шести вводным.

В ходе общегородского учения отработали противоаварийное взаимодействие специалисты всех ресурсоснабжающих компаний города (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «ПетербургГаз», ГУП «ТЭК СПб», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «Петербургтеплоэнерго», ПАО «ТГК-1», АО «Оборонэнерго», СПб ГУП «Ленсвет», филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада).

Компания: ПАО "Ленэнерго"

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