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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Лучших линейщиков определили в нижневартовском филиале "Тюменьэнерго"

Лучших линейщиков определили в нижневартовском филиале Тюменьэнерго

18 мая 2017, 16:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО

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Смотр-конкурс профессионального мастерства среди бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи 35-220 кВ прошел на учебно-тренировочном полигоне филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети. Победители были определены в командном и личном первенствах.

Конкурс среди бригад по обслуживанию ВЛ проводился с целью оценки уровня профессиональный подготовки и квалификации, обмена передовым опытом и повышения качества и безопасности работ при эксплуатации и ремонте высоковольтных линий.

В составе каждой из бригад работали мастер, производитель работ, электромонтеры по ремонту высоковольтных линий. Соревнования длились два дня и проходили в шесть этапов: проверка знаний действующих правил, инструкций и норм с использованием ПЭВМ на базе программного комплекса «АСОП-Эксперт»; освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание ему первой медицинской помощи; замена дефектной натяжной подвески на ВЛ 110 кВ; измерение наведенного напряжения на отключенной ВЛ 110 кВ; ревизия провода в поддерживающем зажиме нижней фазы на ВЛ и тушение возгорания сухой травы в охранной зоне ЛЭП. Оценка работы на этапах производилась главной судейской комиссией по балльной системе.

В итоге, первое место заняла бригада под руководством Михаила Трапезникова: мастер Виктор Бабкин, электромонтеры Руслан Дузенко, Александр Лопатин и Алексей Лягаев. Ильдар Валиахметов подтвердил свой профессионализм в номинации «Лучший мастер», а Руслан Дузенко в личном первенстве был признан лучшим производителем работ. В номинации «Лучший электромонтер» стал победителем Константин Лушпаев – участник команды, которая оказалась на втором месте. Кубки, дипломы, грамоты и призы победителям вручил директор филиала Игорь Ясковец. Поздравляя участников конкурса, он отметил: «Служба эксплуатации и ремонта высоковольтных линий – одна из тех, от кого напрямую зависит качество всей нашей работы, качество электроэнергии, которую получает потребитель. Ваша работа – это постоянный процесс, очень ответственный и сложный, поэтому персоналу нужно не только подтверждать, но и регулярно обновлять свои знания. Соревнования – хорошая возможность для этого, и, имея такой прекрасный полигон, нам нельзя ее упускать».

Компания: АО "Тюменьэнерго"

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