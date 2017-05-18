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Отраслевые новости: Россия

Медведев: позитивные изменения в экономике сохраняются с конца 2016 года

Медведев: позитивные изменения в экономике сохраняются с конца 2016 года

18 мая 2017, 17:20
Рубрика: Россия
Метки: ЭКОНОМИКА

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Позитивные тенденции в российской экономике сохраняются, в кабмине рассчитывают, что по итогам 2017 года они станут еще заметнее, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Как показывает текущая ситуация, первые месяцы этого года, они лучше прогнозов выглядит. Позитивные изменения, которые появились в конце прошлого года, сохраняются, рассчитываем, что по итогам этого года они станут заметнее, в том числе и рост валового внутреннего продукта, который прогнозируется уже на более значительном уровне 1-2%, ранее ожидалось 0,6%", — сказал Медведев, передает РИА Новости.

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