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Отраслевые новости: Россия

Межведомственная комиссия по СПИК утвердила контракт по созданию производственного комплекса Транснефти в Тюменской области

Межведомственная комиссия по СПИК утвердила контракт по созданию производственного комплекса Транснефти в Тюменской области

18 мая 2017, 16:37
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, СПИК

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В среду, 17 мая, под руководством первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина прошло заседание Межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Предметом обсуждения членов комиссии стал контракт с АО «Транснефть-Сибирь» по созданию и освоению промышленного производства оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов магистральных трубопроводов в производственном комплексе Тюменского ремонтно-механического завода.

Как отметил Глеб Никитин по итогам заседания, за подписание нового СПИКа с АО «Транснефть-Сибирь» комиссия высказалась единогласно. «Это межотраслевой специнвестконтракт, который, по сути, станет первым кейсом «налогового» СПИКа, по которому регионы смогут создавать необходимые условия для компаний», – сказал он, добавив, что его подписание намечено на полях Петербургского экономического форума уже в июне этого года.

СПИК планируется заключить до 2025 года, объем инвестиций составит порядка 2,9 млрд рублей. В рамках контракта предусматривается строительство производственного комплекса на территории Тюменской области, который включит в себя сборочно-сварочный цех, складской комплекс, различные объекты инфраструктуры. При этом строительство будет вестись с учетом требований наилучших доступных технологий (НДТ), а значит соответствовать самым современным экологическим нормам.

Согласно проекту, новый производственный комплекс будет выпускать оборудование очистных сооружений, различное оборудование для ремонтных работ в болотистой местности, специализированное оборудование для эксплуатации объектов трубопроводного транспорта и прочее. Выпуск серийной продукции запланирован на I квартал 2020 года.

Компания: Минпромторг РФ
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