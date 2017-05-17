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Новости компаний

Мы обновили сайт "ЭЛИС-ГРУПП"!

Мы обновили сайт ЭЛИС-ГРУПП!

18 мая 2017, 14:50
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛИС-ГРУПП

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Клиентоориентированность для нас – это не просто слова. За этим понятием стоит большой объём совместной работы, которую мы проделали вместе с разработчиками нового сайта компании ЭЛИС ГРУПП - http://elis-group.ru для того, чтобы сделать наше взаимодействие с Вами простым и удобным.

Визуальное оформление сайта полностью отражает новый имидж бренда и содержит обновлённую корпоративную символику. Но это не главное его достоинство. Этот ресурс создан с учётом Ваших пожеланий и рекомендаций, которые воплотились в интуитивно-понятной структуре и широком функционале сайта.

Удобный поиск товара по наименованию и/или типу кабеля, возможность отбора продукции с учётом заданных в фильтре параметров. Исчерпывающая информация по маркировке кабеля с описанием всех аббревиатур и полным перечнем характеристик для самостоятельного подбора необходимой продукции.

Полная открытость в работе: сертификаты на продукцию, договор поставки, реквизиты компании и актуальный прайс-лист в свободном доступе и всегда под рукой. Удобная навигация по информационным разделам с подробными инструкциями по оплате, доставке, возврату товара и гарантийным обязательствам. Возможность узнать последние новости компании и рынка кабельной продукции, а также оценить деловую репутацию компании на основании отзывов партнёров.

Оценить качество нового сайта и высказать свое мнение может каждый из Вас! Свои вопросы и предложения присылайте на корпоративную почту: info@elis-group.ru

Компания: ООО "ЭЛИС-ГРУПП"

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