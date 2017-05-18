Нижегородский филиал "Т Плюс" более чем на треть увеличил программу подготовки к осенне-зимнему периоду

Предприятия Нижегородского филиала Группы «Т Плюс» успешно провели отопительный сезон 2016/17 годов и начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2017/18 годов. В рамках программы Группы «Т Плюс» «Re: Конструкция 2017» объем ремонтной кампании филиала по сравнению с 2016 годом увеличен на 36 процентов.



Итогам отопительного сезона 2016/17 гг. и задачам летней ремонтной кампании была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся 16 мая в Нижнем Новгороде с участием директора Нижегородского филиала «Т Плюс» Александра Фролова, заместителя министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Станислава Шульгина, директора Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александра Боброва, технического директора – главного инженера Кстовских тепловых сетей Павла Смыслова, заместителя технического директора АО «НКС» Анатолия Верина.



Прошедший осенне-зимний период филиалом пройден успешно, отметил Александр Фролов. Станции филиала – Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ сбоев теплоснабжения потребителей не допустили. Время устранения повреждений на тепловых сетях Дзержинска и Кстова не превышало нормативное. При этом количество технических инцидентов на станциях филиала снизилось с 57 в 2017 году до 27 в 2016 году, а общее количество технологических нарушений на магистральных и распределительных сетях Дзержинска, обслуживаемых АО «НКС» сократилось с 288 до 149, притом, что данные сети характеризуются высокой степенью изношенности.



Как отметил Александр Фролов, компания вышла с инициативой о заключении концессионного соглашения по управлению объектами теплоснабжения Дзержинска сроком на 30 лет. При этом сумма инвестиций компании в теплосетевые активы города в течение срока действия договора составит 7,2 млрд. рублей. Это позволит провести реконструкции практически всех распределительных сетей и 80% магистральных теплосетей.



С 1 января 2017 года в соответствии с концессионным соглашением по управлению объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения города Кстово и Кстовского района компания «Т Плюс» осуществляет поставку тепловой энергии и ГВС потребителям Кстовского района, а также производит и самостоятельно поставляет горячую воду конечным потребителям г. Кстово (ранее «Т Плюс» производила поставку тепловой энергии для производства горячей воды оптовому потребителю-перепродавцу ОАО «ТСКР»). Для обслуживания тепловых сетей г. Кстова и Кстовского района в структуре филиала была создана и успешно отработала вторую половину ОЗП новая производственная площадка Кстовские тепловые сети. Всего в управлении филиала находятся 133,4 км магистральных и квартальных тепловых сетей г. Кстово, тепловых сетей районных котельных и сетей горячего водоснабжения, 14 центральных и 10 индивидуальных тепловых пунктов в городе и 28 котельных в населенных пунктах района. Несмотря на объективные сложности переходного периода, персонал Кстовских тепловых сетей в отопительный период 2016/17 годов не допустил ни одного серьезного технического инцидента.



«Нижегородским филиалом «Т Плюс» проведены серьезные технические мероприятия, что обеспечило фактически двукратное снижение уровня аварийности и надежное функционирование объектов в течение отопительного сезона», – констатировал Станислав Шульгин.



В 2016 году Группа «Т Плюс» завершила реализацию масштабной инвестиционной программы по строительству новых генерирующих мощностей в 9 регионах РФ, включая Нижегородскую область. Это дало возможность на новом этапе сконцентрировать ресурсы на решении задачи повышения надежности теплоснабжения в регионах работы компании.



В мае 2017 года во всех 13 филиалах Группы «Т Плюс» стартовала программа «Re: Конструкция 2017», направленная на повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей. Это предполагает, в том числе, дополнительные вложения в повышение надежности систем теплоснабжения. В рамках программ ремонтов и технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) «Т Плюс» в 2017 году направит на мероприятия по обеспечению технического состояния оборудования 21 млрд. рублей, что на 25% больше аналогичного показателя 2016 года.



Общий объем ремонтной программы и программы ТПиР станций и тепловых сетей Нижегородского филиала увеличен в текущем году до 872,1 млн. рублей, что на 36% больше, чем 2016 году.



Ремонтная кампания на станциях филиала стартовала еще в феврале. До окончания ОЗП были проведены регламентные работы на газотурбинных установках Новогорьковской и Дзержинской ТЭЦ, в соответствии с графиком ремонтов на станциях проходят капитальные и текущие ремонты энергетических котлов и паровых турбин. На текущий момент выполнен ремонт 9 единиц основного оборудования станций, что составляет 33% от годового плана ремонтов.



В рамках летней ремонтной кампании на всех станциях будут реализованы важные для обеспечения надежной и эффективной работы энергообъектов проекты технического перевооружения. Среди них необходимо выделить целый ряд масштабных мероприятий: второй этап техперевооружения бакового хозяйства химического цеха и баков запаса конденсата №1 Сормовской ТЭЦ, техническое перевооружение редукционно-охладительной установки Дзержинской ТЭЦ, техническое перевооружение котла №8 с заменой «холодного слоя» РВП на Новогорьковской ТЭЦ и ряд других.



АО «НКС» планирует произвести в Дзержинске замену около 1,3 км трубопроводов тепловых сетей. В рамках программы технического перевооружения предусматривается замена шести головных затворов на магистральных теплосетях и теплообменного оборудования центрального теплового пункта №6. Общий объем ремонтной программы и программы техперевооружения и реконструкции АО «НКС» составляет в этом году 105 млн. рублей.



Действия компании в рамках концессионного соглашения по управлению теплосетевыми активами города Кстово и Кстовского района направлены на внедрение передовых технологий, повышение эффективности и надежности теплоснабжения и качества предоставляемых потребителям услуг. Планы компании в текущем году предусматривают проведение работ по проектированию и монтажу системы управления и диспетчеризации, проектированию технического перевооружения трех районных и одной городской котельных, замену морально и физически устаревшей автоматики безопасности котлов районных котельных, перекладку более 5 км трубопроводов. Общий объем финансирования работ по ремонту и техперевооружению теплосетвых активов города Кстово и Кстовского района составит 72,2 млн. рублей.



Серьезное внимание в ходе летней ремонтной кампании будет уделено своевременному и качественному проведению работ по благоустройству территорий Дзержинска и Кстова, на которых будет проводится реконструкция и замена тепловых сетей.



Серьезно осложняет деятельность энергетиков проблема роста дебиторской задолженности за поставленную тепловую энергию и горячую воду. По состоянию на 30 апреля 2017 года сумма просроченной задолженности физических и юридических лиц городов Дзержинска, Кстова и Балахны превысила 1,3 млрд. рублей. Подробно о ситуации с долгами и предпринимаемых мерах по борьбе с неплатежами рассказал на пресс-конференции директор Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров.