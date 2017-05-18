О массовых нарушениях электроснабжения в Сибирском федеральном округе

17-18 мая в результате неблагоприятных погодных условий (снег, ветер с порывами до 27 м/с) в трех регионах Сибирского федерального округа (Кемеровской области, Республике Тыва и Красноярском крае) происходили и происходят аварийные отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.



Максимально без электроснабжения оставались 53 200 человек, 23,5 МВт.



18 мая по состоянию на 08-00 аварийно-восстановительные работы:

завершены в Кемеровской области;

продолжаются в Республике Тыва и Красноярском крае (без электроснабжения остаются 23 800 человек, 5,8 МВт).

Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.



Общую координацию мер осуществляют штабы по обеспечению безопасности электроснабжения соответствующих регионов, ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя Министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова.



Республика Тыва



17 мая с 12-25 до 00-18 18 мая из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 м/с) происходили аварийные отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Сибири», ДЗО ПАО «МРСК Сибири» – АО «Тываэнерго»).



Максимально было отключено:

ВЛ 220 кВ – 1 («Кызылская – Чадан»); ВЛ 35 кВ – 5; ПС 35 кВ – 10;

ВЛ 6-10 кВ – 26; ТП 6-10 кВ – 325.

Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 59 населенных пунктах Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Кызылского, Сут-Хольского, Тес-Хемского и Эрзинского кожуунов (около 24 700 человек). Мощность отключенных потребителей – 10,1 МВт.



В зоне ответственности ТСО отключенных потребителей не было..



18 мая по состоянию на 08-00 отключено:

ВЛ 220 кВ – 1 («Кызылская – Чадан»); ВЛ 35 кВ – 3; ПС 35 кВ – 2;

ВЛ 6-10 кВ – 14; ТП 6-10 кВ – 171.

Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 30 населенных пунктах 5 кожуунов (около 14 800 человек). Мощность отключенных потребителей – 3,5 МВт.



К аварийно-восстановительным работам привлечено 26 бригад в составе 72 человек и 34 единиц специальной техники



Красноярский край



18 мая с 02-30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, ветер с порывами до 20 м/с) происходят аварийные отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго»).



По состоянию на 08-00 отключено:

ВЛ 35 кВ – 2; ПС 35 кВ – 2;

ВЛ 6-10 кВ – 10; ТП 6-10 кВ – 117.

Без электроснабжения остаются бытовые потребители (около 9 000 человек). Мощность отключенных потребителей – 2,3 МВт.



К аварийно-восстановительным работам привлечено 23 бригады в составе 56 человек и 23 единиц специальной техники.