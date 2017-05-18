О массовых нарушениях электроснабжения в Сибирском федеральном округе

О выставке Связь-2017 рассказывают
18 мая 2017, 13:19
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
17-18 мая в результате неблагоприятных погодных условий (снег, ветер с порывами до 27 м/с) в трех регионах Сибирского федерального округа (Кемеровской области, Республике Тыва и Красноярском крае) происходили и происходят аварийные отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.
Максимально без электроснабжения оставались 53 200 человек, 23,5 МВт.
18 мая по состоянию на 08-00 аварийно-восстановительные работы:
Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.
Общую координацию мер осуществляют штабы по обеспечению безопасности электроснабжения соответствующих регионов, ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя Министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова.
Республика Тыва
17 мая с 12-25 до 00-18 18 мая из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 м/с) происходили аварийные отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Сибири», ДЗО ПАО «МРСК Сибири» – АО «Тываэнерго»).
Максимально было отключено:
Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 59 населенных пунктах Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Кызылского, Сут-Хольского, Тес-Хемского и Эрзинского кожуунов (около 24 700 человек). Мощность отключенных потребителей – 10,1 МВт.
В зоне ответственности ТСО отключенных потребителей не было..
18 мая по состоянию на 08-00 отключено:
Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 30 населенных пунктах 5 кожуунов (около 14 800 человек). Мощность отключенных потребителей – 3,5 МВт.
К аварийно-восстановительным работам привлечено 26 бригад в составе 72 человек и 34 единиц специальной техники
Красноярский край
18 мая с 02-30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, ветер с порывами до 20 м/с) происходят аварийные отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго»).
По состоянию на 08-00 отключено:
Без электроснабжения остаются бытовые потребители (около 9 000 человек). Мощность отключенных потребителей – 2,3 МВт.
К аварийно-восстановительным работам привлечено 23 бригады в составе 56 человек и 23 единиц специальной техники.