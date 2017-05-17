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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Олег Бударгин обсудил с Председателем и членами правительства Монголии ряд совместных проектов

Олег Бударгин обсудил с Председателем и членами правительства Монголии ряд совместных проектов

18 мая 2017, 16:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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 Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин в ходе визита в Улан-Батор провел переговоры с Премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом и Министром энергетики страны Пурэвжавыном Ганхуу.

Стороны обсудили участие группы компаний «Россети» в развитии и модернизации энергосистемы Монголии, а также включение Монголии в проект Большого Азиатского энергетического кольца, совместно реализуемого Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией.

Участники отметили высокую заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества и договорились продолжить тесные контакты для воплощения в жизнь перспективных инициатив.

Компания: ПАО "Россети"
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