Олег Бударгин обсудил с Председателем и членами правительства Монголии ряд совместных проектов

О выставке Связь-2017 рассказывают
18 мая 2017, 16:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин в ходе визита в Улан-Батор провел переговоры с Премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом и Министром энергетики страны Пурэвжавыном Ганхуу.
Стороны обсудили участие группы компаний «Россети» в развитии и модернизации энергосистемы Монголии, а также включение Монголии в проект Большого Азиатского энергетического кольца, совместно реализуемого Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией.
Участники отметили высокую заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества и договорились продолжить тесные контакты для воплощения в жизнь перспективных инициатив.