Ольга Голодец: "Обладание хорошей компетенцией – верный путь к успеху"

Проблемы дополнительного и профессионального образования обсудили 16 мая участники деловой программы финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре.



О том, сколько профессий и новых навыков приходится осваивать современному человеку, рассказали на пленарном заседании заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель Министра образования и науки РФ Людмила Огородова, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.



Ольга Голодец отметила, что не только в России озадачены поддержкой профессиональных компетенций. «Это основа основ для передовых стран. Присоединившись к WorldSkills, мы много работаем с коллегами со всего мира, чтобы выверять и развивать компетенции. Благодаря этому международному движению в нашу страну приходят самые современные стандарты профессиональной подготовки».



Вице-премьер также призналась, что сама умеет чинить телефоны и не боится ручного труда: «Он может привести к успеху».



В качестве примера Ольга Голодец упомянула известного ресторатора Аркадия Новикова, который стал послом чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019: «Он начинал поваром, а сейчас входит в список Forbes, так как сделал свою компетенцию высокопрофессиональной. Сегодня обладание хорошей компетенцией – это самый верный путь к успеху для любой семьи, и мы должны дать такую возможность нашей молодежи».



О том, как изменится рынок труда в 2025 году, рассказала исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Юлия Чечет. Она представила результаты совместного исследования Global Education Future и WorldSkills Russia. «Независимо от отрасли и профессии будут востребованы универсальные компетенции XXI века. Это критическое мышление, психологическая устойчивость и умение переучитываться, а также способность адаптироваться к изменениям», – рассказала Юлия Чечет.



По её мнению, мировая система образования развивает эти навыки с детского сада, но в России работники не стремятся в экономику знаний.



«Наш анализ показал, что разница в зарплате врача и водителя в России составляет 20%, в то время как в Америке это 261%. Наша задача – объединить усилия и эффективно войти в экономику знаний, в том числе посредством массовой переквалификации».



Важность непрерывного образования и освоения человеком нескольких профессий отметила Людмила Огородова: «Одна профессия в жизни – это уже не тренд. Человек требует самореализации на рынке труда».



Обеспечить развитие в нашей стране системы непрерывного образования призван новый закон об образовании.



Даже для таких традиционных сфер, как ресторанное обслуживание, потребуется большое количество навыков, которые не относятся к производственным, считает Роберт Уразов.



«Это умение работать с неопределенностями, умение работать в команде, с людьми в их жизненных ситуациях. У нас требования таковы, чтобы в профессии возникал не просто обсуживающий персонал, а человек-творец», – сказал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».



Он также отметил успешное внедрение в чемпионатную систему компетенций, которые будут востребованы в будущем. «В 2016 году мы говорили о том, какая интересная и редкая компетенция – управление беспилотными летательными аппаратами. Сегодня в Москве есть уже четыре колледжа, обучающие этой компетенции».



Переучиться и сменить профессию мешает, прежде всего, страх оказаться невостребованным на рынке труда, считают гости и участники пленарного заседания. Своё консолидированное мнение они выразили на интерактивном голосовании.



«Боязнь быть невостребованным – это естественный страх», – считает Вениамин Кондратьев. По его мнению, выбирая профессию в 15-16 лет, человек не должен ее менять – только повышать свою профессиональную квалификацию.



Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10–17 лет. Чемпионат способствует профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. В 2017 году финал V Национального чемпионата состится в Краснодаре с 15 по 19 мая по 109 компетенциям. Более 1600 экспертов определят лучших специалистов среди 1300 российских и зарубежных студентов и школьников. Соревнования проходят на площадке выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» размером в 56 400 квадратных метров.