Представители Минэнерго России приняли участие в отраслевой сессии "Нефтяная отрасль в России в 2030 году - образ будущего и возможные пути развития"

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
18 мая 2017, 10:55
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер и заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов приняли участие в подведении итогов отраслевой сессии в школе управления Сколково "Нефтяная отрасль в России в 2030 году - образ будущего и возможные пути развития". В ходе двухдневной конференции представители нефтяных компаний и экспертного сообщества сформировали основные вызовы и направления развития нефтяной отрасли России.
Предполагается, что в дальнейшем полученные в ходе работы участников конференции материалы будут использоваться при формировании энергетической политики государства и компаний.
"Все существующие вызовы в отрасли очевидны. Однако нахождение оптимальных решений требует определенных усилий. Запасы становятся дороже и необходимо дальнейшее создание соответствующей инфраструктуры, - сказал Алексей Текслер. - Нам нужно уходить от налогов, ориентированных на валовые показатели, в пользу налогов на финансовые показатели. В этой связи в России недавно было одобрено решение по запуску пилотных проектов по НДД. Отмечу, что у нас в стране есть разные территории с разными условиями, с различной инфраструктурой. Поэтому не стоит опасаться применения дифференцированных принципов налогообложения, если они будут ясны и понятны бизнесу на долгосрочной основе".