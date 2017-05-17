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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Представители Минэнерго России приняли участие в отраслевой сессии "Нефтяная отрасль в России в 2030 году - образ будущего и возможные пути развития"

Представители Минэнерго России приняли участие в отраслевой сессии Нефтяная отрасль в России в 2030 году - образ будущего и возможные пути развития

18 мая 2017, 10:55
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер и заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов приняли участие в подведении итогов отраслевой сессии в школе управления Сколково "Нефтяная отрасль в России в 2030 году - образ будущего и возможные пути развития". В ходе двухдневной конференции представители нефтяных компаний и экспертного сообщества сформировали основные вызовы и направления развития нефтяной отрасли России.

Предполагается, что в дальнейшем полученные в ходе работы участников конференции материалы будут использоваться при формировании энергетической политики государства и компаний.

"Все существующие вызовы в отрасли очевидны. Однако нахождение оптимальных решений требует определенных усилий. Запасы становятся дороже и необходимо дальнейшее создание соответствующей инфраструктуры, - сказал Алексей Текслер. - Нам нужно уходить от налогов, ориентированных на валовые показатели, в пользу налогов на финансовые показатели. В этой связи в России недавно было одобрено решение по запуску пилотных проектов по НДД. Отмечу, что у нас в стране есть разные территории с разными условиями, с различной инфраструктурой. Поэтому не стоит опасаться применения дифференцированных принципов налогообложения, если они будут ясны и понятны бизнесу на долгосрочной основе".

Компания: Министерство энергетики РФ
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