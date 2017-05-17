Прием заявок на участие в научно-практической конференции "Диспетчеризация и управление в электроэнергетике"

С 1 по 3 ноября 2017 года в Казани состоится XII Всероссийская открытая молодежная научно-практическая конференция «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике».

Цель конференции - привлечение студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых к решению актуальных задач современной энергетики, развитие интеграции высшего образования и производства, поддержка научно-технического потенциала талантливой молодежи, обсуждение новейших научных результатов исследований и практических достижений в области электроэнергетики.

Мероприятие проводится в рамках плана совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС» при содействии и поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Конференция проходит на ежегодной основе. В текущем году мероприятие посвящено юбилею Казанского государственного энергетического университета, которому в 2018 году исполняется 50 лет. «Расширяющиеся тематики докладов и география участников, рост их числа и количества проводимых конкурсов конференции позволяют полагать, что конференция способствует ускорению процессов интеграции высшего образования и науки с производством. Искренне надеюсь, что работа нашей конференции даст возможность для самореализации талантливой молодежи при решении актуальных задач современной энергетики», - отметил ректор Казанского государственного энергетического университета Э.Ю. Абдуллазянов.

К участию в конференции приглашаются авторы коммерциализируемых научно-технических проектов от 18 до 28 лет. Заявку на участие со статьей необходимо выслать в электронном виде по адресу omnpkenergetika@gmail.com в срок до 29 мая 2017 г.

Авторы лучших работ получат ценные призы от Оргкомитета конференции.

С оперативной информацией о конференции можно ознакомиться на сайте Благотворительного фонда «Надежная смена» - http://fondsmena.ru/

Оргкомитет конференции:

Ахметшин Азат, тел.: +7(919)684-57-20, e-mail: аhmetshin.ar@mail.ru