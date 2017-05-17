Ремонтная программа Тамбовэнерго выполняется по графику

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
18 мая 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» подведены итоги реализации ремонтной программы за первый квартал 2017 года. Все намеченные на этот период мероприятия выполнены в полном объеме. Отремонтировано 42 трансформатора 10/0,4 кВ и 18,7 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-110 кВ. От древесной и кустарниковой растительности расчищено 76,4 га трасс ВЛ. Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей проведен внеплановый ремонт 41 трансформаторной подстанции (ПС) 6-10 кВ.
Всего в 2017 году тамбовские энергетики планируют отремонтировать более 763 километров воздушных линий и 134 трансформаторные подстанции, провести комплексный ремонт четырех подстанций 35-110 кВ, расчистить более 469 га трасс воздушных линий. Основные объемы ремонтных работ будут завершены до 1 октября.
«Реализация мероприятий ремонтной программы позволит решить задачу обеспечения надежности электроснабжения потребителей Тамбовской области, улучшить качество передачи электроэнергии, а также обеспечить готовность электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов», - отметил первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Игорь Поляков.