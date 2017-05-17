 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Ремонтная программа Тамбовэнерго выполняется по графику

Ремонтная программа Тамбовэнерго выполняется по графику

18 мая 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО

Обсудить на форуме

241 просмотр

 В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» подведены итоги реализации ремонтной программы за первый квартал 2017 года. Все намеченные на этот период мероприятия выполнены в полном объеме. Отремонтировано 42 трансформатора 10/0,4 кВ и 18,7 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-110 кВ.  От древесной и кустарниковой растительности расчищено 76,4 га трасс ВЛ. Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей проведен внеплановый ремонт 41 трансформаторной подстанции (ПС) 6-10 кВ.

Всего в 2017 году тамбовские энергетики планируют отремонтировать более 763 километров воздушных линий и 134 трансформаторные подстанции, провести комплексный ремонт четырех подстанций 35-110 кВ, расчистить более 469 га трасс воздушных линий. Основные объемы ремонтных работ будут завершены до 1 октября.

«Реализация мероприятий ремонтной программы позволит решить задачу обеспечения надежности электроснабжения потребителей Тамбовской области, улучшить качество передачи электроэнергии, а также обеспечить готовность электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов», - отметил первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Игорь Поляков.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!