Рост в отраслях энергетического, нефтегазового и горно-шахтного машиностроения составил от 4 до 14%

16 мая на территории Невского завода в г. Санкт-Петербурге под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева состоялось заседание Правительственной комиссии по импортозамещению. В совещании также принял участие первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин. Замглавы ведомства рассказал об импортозамещении продукции машиностроения для топливно-энергетического комплекса.



В своем выступлении Дмитрий Медведев напомнил, что всего на реализацию проекта в области импортозамещения уже было направлено почти 375 млрд. рублей. В том числе, порядка 105 млрд. составили средства господдержки Фонда развития промышленности.



Глава кабинета министров подчеркнул, что на сегодняшний день по ряду отраслей импортозависимость существенно сократилась. В частности, он назвал транспортное и нефтегазовое машиностроение, радиоэлектронную промышленность.



Дмитрий Медведев напомнил, что в этом году появится новое направление субсидирования – поддержка производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.



"На одном из заседаний Правительства мы выделили более 80 млрд. рублей на поддержку гражданских отраслей промышленности. За счёт этих ресурсов простимулирован спрос на конкурентоспособную продукцию, а также оказана поддержка перспективным проектам в приоритетных отраслях", - сказал Дмитрий Медведев.



Продолжится поддержка производителей техники, в том числе железнодорожной.



«Эти тенденции нужно закреплять. Нужно создавать условия для закупок конкурентоспособной российской промышленной продукции для нужд государства», - заявил Премьер-министр.



Глеб Никитин в своем докладе отметил, что на сегодня прирост в отраслях энергетического, нефтегазового и горно-шахтного машиностроения в целом составил от 4 до 14%.



«То есть, соответствующие отрасли демонстрируют устойчивый рост», - сказал Глеб Никитин.



По словам первого замминистра, в целом, рынок отраслей машиностроения для топливно-энергетического комплекса достиг 775 млрд. рублей и продолжил увеличиваться в 2016 году.



"Сегодня в нашем межведомственном взаимодействии мы создали все необходимые инструменты для выработки комплексной позиции по импортозамещению в этой сфере. Более того, в части нашей совместной работы с Минэнерго России мы официально предложили другим министерствам использовать этот формат в качестве типового – создание межведомственной комиссии с отдельными экспертными группами, которые модерируются, по сути, предприятиями-потребителями", - отметил Глеб Никитин.



Он подчеркнул, что в минувшем году были выданы субсидии на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму более 1 миллиарда рублей, займов Фонда развития промышленности – в размере 1,7 млрд рублей.



«По НИОКР было просубсидировано 13 проектов, по ФРП – 8 проектов, то есть, в целом больше 20 проектов», - сказал он, добавив, что одновременно был запущен механизм по поддержке сбыта продукции, согласно которому 7 предприятиям были выданы субсидии на сумму 200 млн. рублей для компенсации расходов на производство и реализацию пилотных партий.



Минпромторгом Росссии также определены ключевые направления развития отрасли, среди которых освоение производства энергетических газовых турбин большой мощности – 170 МВт и выше, а также комплектующих для них; создание российской технологии крупнотоннажного производства СПГ в нефтегазовом машиностроении; освоение производства оборудования «умных шахт» – это безлюдные очистные комплексы, оборудование для безопасности шахт, оборудование для работы в условиях Арктики; выход в сегмент гидравлических экскаваторов на международных рынках.



"Наша совместная работа даёт основания формировать оптимистические прогнозы по росту годового производства продукции машиностроения. Ориентируемся в текущих ценах на 800 млрд. рублей к 2025 году", - заключил Глеб Никитин.