Система-112 в Пермском крае запущена в опытную эксплуатацию

Центр обслуживания вызовов экстренных оперативных служб Системы-112 (ЦОВ-112) в Перми запущен в опытную эксплуатацию. В новом режиме ЦОВ-112 функционирует с февраля 2017 года. За неполные четыре месяца опытной эксплуатации операторы ЦОВ-112 приняли более 80 тысяч вызовов, при этом каждый день рабочая смена из трех операторов обрабатывает до 1,4 тысяч звонков.



Техническое оснащение центра осуществил ведущий интернет-провайдер страны «Ростелеком» в соответствии с государственным контрактом, заключенным с Администрацией губернатора Пермского края. В рамках контракта «Ростелеком» установил оборудование программно-технического комплекса для приема и обработки вызовов, а также организовал защищенные каналы связи. Техническая модернизация «Системы-112», реализованная компанией, сокращает время на обработку вызова, позволяет сразу же передавать полную информацию о происшествии всем заинтересованным экстренным службам, дает возможность определять местонахождение позвонившего и автоматически дозваниваться до него, если соединение прервалось. Среднее время ожидания ответа оператора на входящий вызов составляет 8 секунд, а максимальное не превышает 20 секунд.



В настоящее время в Единых дежурно-диспетчерских службах (ЕДДС) муниципальных районов и экстренных службах (01,02,03) на территории Пермского края производится установка автоматизированных рабочих мест операторов Системы-112, ведется организация защищенных каналов связи с ЦОВ-112 в Перми. Сейчас к единой системе уже подключены Красновишерск, Соликамск и с. Кочево.



Вячеслав Сальников, заместитель директора ГКУ Пермского края «Гражданская защита»: «Создание единой системы вызова оперативных службы удобно и для служб экстренного реагирования, и для жителей Перми. Теперь человеку, попавшему в кризисную ситуацию, достаточно знать один номер вызова дежурных служб – 112, который можно набрать с любого мобильного телефона и даже при отсутствии сим-карты. Экстренные оперативные службы благодаря модернизированной системе улучшили взаимодействие между собой и могут быстрее реагировать на вызовы и происшествия».



Роман Сандалов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания обладает развитой инфраструктурой и всеми необходимыми компетенциями для модернизации оборудования Единой дежурно-диспетчерской службы на территории Перми. Благодаря современной технике от «Ростелекома» «Система 112» функционирует надежно и с минимальным временем ответа на входящий вызов даже во время пиковых нагрузок. Это позволяет диспетчерской службе расширить функционал, повысить качество обслуживания и обеспечить стабильную работу системы».



При подключении всех населенных пунктов региона к системе количество рабочих мест в ЦОВ-112 составит 17 человек, при необходимости технические возможности оборудования позволяют увеличить число операторов до 60 человек. Кроме того, техническое оснащение ЦОВ-112 позволяет одновременно задействовать 270 разговорных каналов (включая аудиоконференц-связь, перенаправление вызова и пр.).



Планируется, что в Центр обслуживания вызовов экстренных оперативных служб Системы-112 будут объединены все населенные пункты Пермского края.